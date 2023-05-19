Оскандалившемуся Козловскому предрекли будущее

Актер театра и кино Данила Козловский оказался на перепутье из-за обвинений в непатриотичных настроениях. До конца года артист ушел в тень.

Между российским актером театра и кино Данилой Козловским и главой Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталием Бородиным недавно разгорелся крупный скандал. Все завязалось с жалобы Бородина, который обвинял Козловского в частых поездках в США и якобы отсутствии патриотизма.

После этого Козловский подал встречный иск о защите чести и достоинства и заявил, что в США у него живет его дочь. Он публично выступил перед фанатами и заявил, что не собирается покидать Россию. Однако скандал не стихает, а только усугубляется, и Козловский на время ушел в тень.

Актер объявил о творческом отпуске аж до конца года, что весьма удивило его поклонников. Таролог Марианна Абравитова рассказала, не решил ли Козловский завершить карьеру в России. По словам эксперта, сейчас Козловский стоит на перепутье.

"Он сейчас очень жалеет, что не отдавал себе отчета в том, что говорит и делает. Крайне тяжело переживает эту ситуацию. Он видит на примере других людей, что с ними делает эмиграция. И не хочет продолжить список тех артистов, которые выехали", – рассказала таролог.

В будущем эксперт видит продолжение карьеры Козловского в России.