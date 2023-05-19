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Пятница 19 мая

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Оскандалившемуся Козловскому предрекли будущее

Оскандалившемуся Козловскому предрекли будущее
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Актер театра и кино Данила Козловский оказался на перепутье из-за обвинений в непатриотичных настроениях. До конца года артист ушел в тень.

Между российским актером театра и кино Данилой Козловским и главой Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталием Бородиным недавно разгорелся крупный скандал. Все завязалось с жалобы Бородина, который обвинял Козловского в частых поездках в США и якобы отсутствии патриотизма.

После этого Козловский подал встречный иск о защите чести и достоинства и заявил, что в США у него живет его дочь. Он публично выступил перед фанатами и заявил, что не собирается покидать Россию. Однако скандал не стихает, а только усугубляется, и Козловский на время ушел в тень.

Актер объявил о творческом отпуске аж до конца года, что весьма удивило его поклонников. Таролог Марианна Абравитова рассказала, не решил ли Козловский завершить карьеру в России. По словам эксперта, сейчас Козловский стоит на перепутье.

"Он сейчас очень жалеет, что не отдавал себе отчета в том, что говорит и делает. Крайне тяжело переживает эту ситуацию. Он видит на примере других людей, что с ними делает эмиграция. И не хочет продолжить список тех артистов, которые выехали", – рассказала таролог.

В будущем эксперт видит продолжение карьеры Козловского в России.

19 мая 2023, 20:01
Данила Козловский. Фото: Anatoly Lomokhov/ Global Look Press/ Globallookpress.com
"Тайны звезд"✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Стильный брат затмил Козловского

Данила Козловский и его старший брат Егор сделали доброе дело для тысяч детишек: выпустили "Азбуку 2.0" – интерактивный букварь с дополненной реальностью.
Родственник знаменитого актера стал продюсером, автором и создателем книги. На презентации Егор предстал перед репортерами во всем блеске: он был гладко выбрит и стильно одет.
Некоторые отметили, что Егор даже затмил небритого и меланхоличного Данилу.
Данила улыбался, только когда общался с детьми.
Козловский-младший помог старшему брату с пиаром его творения и озвучил раздел с буквой "Я" – Ягуар.
Актриса Ирина Лачина подарила свой голос букве "К" – Козел.
Певица, победительница первого сезона шоу "Голос" Дина Гарипова озвучила букву "Т" – Тигр.
Данила с удовольствием общался с детьми. Намного охотнее, чем с журналистами.
Козловский даже порисовал немного с маленькими гостями презентации.
Данила принял участие в мастер-классе, который провела для подопечных Фонда "Б.Э.Л.А. - дети-бабочки" художник Софья Ускова.
На презентации детям были подарены Азбуки, а создатели проекта оставили всем желающим автографы.
Егор озвучил в своей интерактивной книге букву "А"- Акула.

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