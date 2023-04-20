Загнанный в угол Козловский врезал своему обвинителю: Ни малейшего отношения к действительности

Оказавшийся в центре скандала Данила Козловский попытался защитить себя.

Настоящий скандал разразился между Данилой Козловским и главой Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталием Бородиным. И, судя по всему, обе стороны конфликта не собираются идти на мировую.

Началось все с того что Бородин, ополчившийся на Козловского из-за его поездки в Америку, попытался увеличить его в отсутствие патриотизма, желании получить заветный синий паспорт и переехать в США.

Оскорбленный таким обвинением Данила Козловский обратился в суд с иском о защите чести и достоинства. Уверяет он, что претензии неправомерны, ведь он просто ездил повидать свою маленькую дочь.

Теперь же скандал из-за эмиграции Козловского, которую приписывает ему Бородин, набирает обороты. Ведь теперь глава Федерального проекта просит проверить его на предмет оскорбления Родины и тех, кто ее защищает.

"Данила Козловский, вам придется ответить по закону за каждый ваш пост в социальных сетях. Зачем людей вводите в заблуждение? Вы на данный момент находитесь в США, а не в России", – пригрозил актеру его новый заклятый враг.

В ответ на это Данила записал еще одно видео, в котором загнанный в угол Козловский буквально врезал своему обвинителю и практически разнес Виталия в пух и прах. На ролике он стоит в центре Санкт-Петербурга и, обращаясь к публике, заявил о том, что Россию свою никогда не покинет и очень дорожит как своим творческим опытом, так и родной землей. Напоследок он попросил своих подписчиков не вестись на провокационную информацию.

"Обо мне продолжает распространяться информация, которая не имеет ни малейшего отношения к действительности", – пожаловался Данила Козловский.





