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Среда 17 мая

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В Сети обсудили причины творческого отпуска Козловского

В Сети обсудили причины творческого отпуска Козловского
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Депутата Госдумы Романа Худякова попросили прокомментировать внезапно объявленный отпуск Данилы Козловского, после которого он улетел в США.

Скандал вокруг Данилы Козловского тянется уже второй месяц. Началось все с того, что глава Федерального проекта по безопасности Виталий Бородин посмотрел интервью актера от 2021 года и углядел в нем призывы к экстремистской деятельности.

Сразу после этого началась проверка Данилы на наличие второго гражданства. Кроме того вызвало подозрение и то, что он частенько бывает в Америке. Хотя, как попытался оправдаться сам актер, в Соединенные Штаты он ездят исключительно с целью повидать маленькую дочку.

Новый виток скандала разразился буквально на днях. Данила Козловский публично объявил о том, что берет паузу от рабочих проектов до конца 2023 года. После этих слов в Сети сразу же обсудили, что в этот раз он точно уедет в Америку с концами.

Прокомментировать отпуск Козловского попросили депутата Романа Худякова. Он уверен, что Данила раз за разом совершал неправильные поступки. Заявил, иными словами, что патриот, однако до сих пор не сформулировал свою позицию по СВО. Должен был обзавестись адвокатом, чтобы тихо и мирно пройти проверку на второе гражданство, но вместо этого громко подал иск против Бородина. Напоследок Данила и вовсе заявил о полугодовом отпуске тогда, когда россияне падают от бессилия в попытках прокормить семьи.

"Глупость или он специально раздражает людей?!", – задался депутат о причинах творческого отпуска Данилы Козловского.

Признался Роман Худяков и в том, что как личность Данилы Козловского, так и мотивы актера остаются для него загадкой. По мнению чиновника, артист будто специально делает все для того, чтобы соотечественники воспылали к нему ненавистью. А стоило бы наоборот, показать обществу любовь к Родине и свою преданность ей, ведь это могло бы обеспечить Данилу Козловского работой надолго вперед.


17 мая 2023, 09:52
Данила Козловский. Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Телеграм, канал "Роман Худяков "ДОСТОЙНАЯ ЖИЗНЬ"✓ Надежный источник

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Евгений Петросян. Фото: Pavel Kashaev, Павел Кашаев/ Global Look Press/ Globallookpress.com
Олег Табаков. Фото: Genrietta Peryan/Global Look Press
Валерий Меладзе. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press
Гарик Харламов. Фото: Komsomolskaya Pravda Source: Global Look Press
Данила Козловский. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press
Сергей Жигунов. Фото: Pavel Kashaev, Павел Кашаев/Global Look Press
Олег Газманов. Фото: Pavel Kashaev, Павел Кашаев/Global Look Press

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