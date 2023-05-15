Охлобыстин объяснил, почему Пугачева покинула страну

Петросян о своей госпитализации Тесты Похороны Валентина Юдашкина Игры Сонник

Топ новостей недели

К девочкам дышал ровно: о браке по расчету стало известно только после смерти ЮдашкинаК девочкам дышал ровно: о браке по расчету стало известно только после смерти Юдашкина "Жених и невеста": 47-летняя Волочкова сыграла шуточную свадьбу с Шаляпиным"Жених и невеста": 47-летняя Волочкова сыграла шуточную свадьбу с Шаляпиным Молча помахал всем на прощание: обнародована душераздирающая предсмертная съемка ЮдашкинаМолча помахал всем на прощание: обнародована душераздирающая предсмертная съемка Юдашкина Две трети россиян верят в рост цен на жильеДве трети россиян верят в рост цен на жилье

Лента новостей

Понедельник 15 мая

09:22Охлобыстин объяснил, почему Пугачева покинула страну 08:46По стопам сына: 90-летний Киркоров публично обидел журналистку 06:27Топ направлений на 2023 04:03Не разлей вода: как кот и бобр стали лучшими друзьями 02:44"Полностью вытеснят европейские": эксперт рассказала о будущем китайского автопрома 00:17Спасение уличными собаками своего друга попало на видео 22:17Странному поведению Лаймы Вайкуле нашли объяснение 20:30Гагарина вспомнила о трудностях работы над мультфильмом "Трио в перьях" во время беременности 20:29Кто на самом деле двойник Киркорова 19:08Восстанавливающаяся после травмы Поргина рассказала о своем решении покинуть Ленком 18:33Дочь призвала Успенскую оставить сцену и уйти на заслуженный отдых 18:00Бузова отреагировала на заявление Тарасова об участии в шоу "Звезды в Африке" 17:30Муцениеце спародировала Рапунцель на вирусном видео: фанаты оценили самоиронию 16:02Костюшкин шокировал фанатов: почему певец побрился налысо 15:23Посетовавшая на усталость от работы Собчак вызвала гнев подписчиков 14:10Профессор назвала наиболее подходящим методом лечения для Костомарова мезенхимальные клетки 13:42Костенко показала себя до и после пластической операции 12:47Билан и Лазарев появились на совместном фото после слухов о разладе из-за шоу "Маска" 11:13Александр Балуев невольно сорвал громкую премьеру 08:05Эти два вопроса защитят вас от телефонных мошенников 06:35Врач и программист: кого может оставить без работы искуственный интеллект? 02:11Брошенная на произвол судьбы собака с щенками обрела новый кров – видео 02:02Бал у Сатаны: на "Евровидении" Украину лишили долгожданной победы из-за Швеции 00:01Не "Полицейским с Рублевки" единым: самые захватывающие сериалы про ментов 22:11Эксперт оценила пухлые губы Сергея Зверева 20:04Из грязи в князи и снова в грязь: что погубило империю Блиновской 19:26Ольга Орлова сияет от счастья на крещении дочери 17:07Любовь Успенская поделилась воспоминаниями о трагедии с Джоном Ленноном 15:30Прилучный и Брутян показали кадры с тайной свадьбы 14:26Юлия Пересильд похвалила мюзикл "Ничего не бойся, я с тобой" 14:00Вернувшаяся в Россию коллега Хаматовой рассказала об адаптации детей: Много друзей 13:16 Умер "отец" современного телевидения Эдуард Сагалаев 12:50Вайкуле оценила жест Пескова в отношении Пугачевой 08:32Принц Гарри вернется в Британию ради судебного разбирательства 06:26Где выгоднее брать жилье без отделки 04:08В Сети стал вирусным видеоролик с испугавшимся ламантинов псом 02:11Какая инфраструктура нужна рядом с ЖК 00:07Врач рассказала, как избежать отеков по утрам 22:00В центре Москвы в квартире нашли тела женщины и ее сына 21:00Житель Москвы впал в кому после выпитого стакана пива 19:50В Москве при посадке самолета неизвестные лазерным лучом ослепили экипаж 18:20Певица Слава в подробностях рассказала о крестинах своего внука 16:30В России задумались об изменении требований к строительству частных домов 15:20Жена Диброва поделилась трудностями семейной поездки в Африку 13:50Названа баснословная стоимость дизайнерского наряда Пугачевой с похорон Юдашкина 13:30Помощница сообщила об отъезде Пугачевой из России 12:50Берите пример: Киркоров высказался о романе 90-летнего отца с молодой 12:10Стало известно о состоянии госпитализированного с инсультом Глеба Панфилова 11:51Скончался актер Олег Севастьянов 11:50Всем русским модникам: какой наказ дал Юдашкин перед смертью
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35

Охлобыстин объяснил, почему Пугачева покинула страну

Охлобыстин объяснил, почему Пугачева покинула страну
516

Актер рассказал, с чем был связан поступок Примадонны.

Недавно Алла Пугачева пожаловала с коротким визитом в российскую столицу. Примадонна ненадолго приехала в Москву, чтобы проститься с модельером Валентином Юдашкиным, скончавшимся 2 мая. Если одни возвращению давно уехавшей за границу звезды обрадовались, то другие отреагировали на ее приезд крайне негативно.

Несколько дней назад визит артистки прокомментировала Яна Поплавская. Исполнительницу роли Красной Шапочки возмутило то, насколько приветливо оставившую родину певицу некоторые встретили в России. А теперь о поступках Аллы Пугачевой заговорил и Иван Охлобыстин.

В интервью на YouTube-канале "НЕОРУЭЛЛ" актер предположил, почему Примадонна уехала и какие чувства при этом испытала. По мнению Охлобыстина, для Пугачевой стало шоком, что в России есть что-то важнее, чем она. А после отъезда у певицы произошел новый разрыв шаблонов. Иван Охлобыстин считает, что именно тогда звезда эстрады неожиданно для себя поняла, что жизнь в стране продолжается и без нее.

"Пугачева, во-первых, была шокирована тем, что есть что-то важнее, чем она. Потом пришла вторая, еще более ужасающая мысль, которая ее посетила уже, наверное, в отъезде, – что без нее это все может дальше продолжаться. Она раньше не допускала этой мысли. Без нее, действительно, сложно себе представить предшествующую культуру", – объяснил Иван Охлобыстин.

15 мая 2023, 09:22
Алла Пугачева. Фото: Vadim Tarakanov / Global Look Press / www.globallookpress.com
YouTube-канал "НЕОРУЭЛЛ"✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Селфи на фоне покойника: похороны Юдашкина превратился в бенефис Пугачевой

Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру

По теме

Вайкуле оценила жест Пескова в отношении Пугачевой
Алла Борисовна Пугачева

Алла Борисовна Пугачева певица

По стопам сына: 90-летний Киркоров публично обидел журналистку

По стопам сына: 90-летний Киркоров публично обидел журналистку
Все помнят скандал с "розовой кофточкой", в который Филипп Киркоров влип в мае 2004 года на пресс-конференции в Ростове-на-Дону. С тех пор утекло много вода, Король российской эстрады остепенился и стал спокойнее, терпимее, мудрее. А вот его 90-летний отец, напротив, пошел вразнос. "Седина – в бороду, бес – в ребро", – гласит русская пословица.

Странному поведению Лаймы Вайкуле нашли объяснение

Странному поведению Лаймы Вайкуле нашли объяснение
Что случилось с Лаймой Вайкуле? Латвийская певица, которая довольно долго жила где-то в тени, не давая откровенные интервью, в последнее время разошлась.

Гагарина вспомнила о трудностях работы над мультфильмом "Трио в перьях" во время беременности

Гагарина вспомнила о трудностях работы над мультфильмом "Трио в перьях" во время беременности
Певица не делала себе поблажек даже в непростой период. Недавно в концертном зале Барвиха Luxury Village прошла премьера второй части мультфильма "Трио в перьях".

Кто на самом деле двойник Киркорова

Кто на самом деле двойник Киркорова
Одобренный двойник Филиппа Киркорова прервал молчание. С начала года поп-король отечественной эстрады успел уже дважды сменить имидж.

Восстанавливающаяся после травмы Поргина рассказала о своем решении покинуть Ленком

Восстанавливающаяся после травмы Поргина рассказала о своем решении покинуть Ленком
Артистка больше не намерена терпеть унижения на работе. Людмила Поргина на данный момент восстанавливается после серьезной травмы.

Выбор читателей

13/05СбтВайкуле оценила жест Пескова в отношении Пугачевой 13/05СбтИз грязи в князи и снова в грязь: что погубило империю Блиновской 13/05Сбт Умер "отец" современного телевидения Эдуард Сагалаев 13/05СбтВернувшаяся в Россию коллега Хаматовой рассказала об адаптации детей: Много друзей 13/05СбтПрилучный и Брутян показали кадры с тайной свадьбы 14/05ВскБал у Сатаны: на "Евровидении" Украину лишили долгожданной победы из-за Швеции