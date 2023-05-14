Муцениеце спародировала Рапунцель на вирусном видео: фанаты оценили самоиронию

Петросян о своей госпитализации Тесты Похороны Валентина Юдашкина Игры Сонник

Топ новостей недели

Молча помахал всем на прощание: обнародована душераздирающая предсмертная съемка ЮдашкинаМолча помахал всем на прощание: обнародована душераздирающая предсмертная съемка Юдашкина "Жених и невеста": 47-летняя Волочкова сыграла шуточную свадьбу с Шаляпиным"Жених и невеста": 47-летняя Волочкова сыграла шуточную свадьбу с Шаляпиным К девочкам дышал ровно: о браке по расчету стало известно только после смерти ЮдашкинаК девочкам дышал ровно: о браке по расчету стало известно только после смерти Юдашкина Перебрался за океан: Алексей Панин покинул ИзраильПеребрался за океан: Алексей Панин покинул Израиль

Лента новостей

Воскресенье 14 мая

18:33Дочь призвала Успенскую оставить сцену и уйти на заслуженный отдых 18:00Бузова отреагировала на заявление Тарасова об участии в шоу "Звезды в Африке" 17:30Муцениеце спародировала Рапунцель на вирусном видео: фанаты оценили самоиронию 16:02Костюшкин шокировал фанатов: почему певец побрился налысо 15:23Посетовавшая на усталость от работы Собчак вызвала гнев подписчиков 14:10Профессор назвала наиболее подходящим методом лечения для Костомарова мезенхимальные клетки 13:42Костенко показала себя до и после пластической операции 12:47Билан и Лазарев появились на совместном фото после слухов о разладе из-за шоу "Маска" 11:13Александр Балуев невольно сорвал громкую премьеру 08:05Эти два вопроса защитят вас от телефонных мошенников 06:35Врач и программист: кого может оставить без работы искуственный интеллект? 02:11Брошенная на произвол судьбы собака с щенками обрела новый кров – видео 02:02Бал у Сатаны: на "Евровидении" Украину лишили долгожданной победы из-за Швеции 00:01Не "Полицейским с Рублевки" единым: самые захватывающие сериалы про ментов 22:11Эксперт оценила пухлые губы Сергея Зверева 20:04Из грязи в князи и снова в грязь: что погубило империю Блиновской 19:26Ольга Орлова сияет от счастья на крещении дочери 17:07Любовь Успенская поделилась воспоминаниями о трагедии с Джоном Ленноном 15:30Прилучный и Брутян показали кадры с тайной свадьбы 14:26Юлия Пересильд похвалила мюзикл "Ничего не бойся, я с тобой" 14:00Вернувшаяся в Россию коллега Хаматовой рассказала об адаптации детей: Много друзей 13:16 Умер "отец" современного телевидения Эдуард Сагалаев 12:50Вайкуле оценила жест Пескова в отношении Пугачевой 08:32Принц Гарри вернется в Британию ради судебного разбирательства 06:26Где выгоднее брать жилье без отделки 04:08В Сети стал вирусным видеоролик с испугавшимся ламантинов псом 02:11Какая инфраструктура нужна рядом с ЖК 00:07Врач рассказала, как избежать отеков по утрам 22:00В центре Москвы в квартире нашли тела женщины и ее сына 21:00Житель Москвы впал в кому после выпитого стакана пива 19:50В Москве при посадке самолета неизвестные лазерным лучом ослепили экипаж 18:20Певица Слава в подробностях рассказала о крестинах своего внука 16:30В России задумались об изменении требований к строительству частных домов 15:20Жена Диброва поделилась трудностями семейной поездки в Африку 13:50Названа баснословная стоимость дизайнерского наряда Пугачевой с похорон Юдашкина 13:30Помощница сообщила об отъезде Пугачевой из России 12:50Берите пример: Киркоров высказался о романе 90-летнего отца с молодой 12:10Стало известно о состоянии госпитализированного с инсультом Глеба Панфилова 11:51Скончался актер Олег Севастьянов 11:50Всем русским модникам: какой наказ дал Юдашкин перед смертью 11:41"Детская Новая волна – 2023": от Краснодара до Владивостока 11:10Бывший муж Бородиной подарил своей возлюбленной роскошный особняк 10:20Пропавшую звезду "Улиц разбитых фонарей" опознали в реанимации после избиения 10:15В подмосковном Дзержинске горит склад покрышек 10:00Премьера и дебют: новый клип Николая Баскова 09:30Стало известно место лечения Романа Костомарова 08:40Джонни Депп снимет фильм с Аль Пачино в Будапеште 08:20Как связаны головная боль и проблемы с ЖКТ 08:00Четыре правила работы с токсичным начальником: Как избежать манипуляций и интриг? 06:39К чему привел запрет ипотеки под 0%
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35

Муцениеце спародировала Рапунцель на вирусном видео: фанаты оценили самоиронию

Муцениеце спародировала Рапунцель на вирусном видео: фанаты оценили самоиронию
228

Агата Муцениеце порадовала поклонников новым роликом.

Агата Муцениеце, популярная актриса и звезда сериалов сейчас переживает не лучшие моменты в своей жизни. Павел Прилучный, бывший муж актрисы, с каждым днем становится все успешнее. А сама Агата не гнушается любой работы, чтобы обеспечить достойную жизнь своим детям.

Кроме того, Агата постоянно получает массу негативных комментариев в социальных сетях. Хейтеры никак не оставляют звезду в покое. Люди считают, что обязаны зайти на ее страницу и сыпать соль на рану Агате, рассказывая о том, какая прекрасная жена у Павла Прилучного, а также сравнивать ее с красоткой Зепюр Брутян. Напомним, что актер совсе недавно заключил брак с Зепюр и пара находится в ожидании малыша.

Но Агата не сдается и старается во всем видеть позитив. Она продолжает записывать смешные ролики, которыми делится с поклонниками в соцсетях. На днях спародировала бывшую участницу «Дома-2» Ольгу Рапунцель. На видео Агата старается показать, что танцует как богиня. Артистка извивается и корчится, а потом и вовсе начинает плакать. «Что я бревно какое-то?!» — кричит за кадром Рапунцель. Поклонников очень повеселило видео и они остались полном восторге. Фанаты отметили, что у Агаты есть комедийный талант и оценили шутку как гениальную.

14 мая 2023, 17:30
Соцсети• Требует проверки

Фоторепортаж

Бузова, Барановская, Муцениеце: женщины, добившиеся популярности после развода

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Фото: Павел Кашаев/Global Look Press/www.globallookpress.com

По теме

Сорвавшая диету Муцениеце налегла на сладости
Агата Муцениеце

Агата Муцениеце латвийская и российская актриса, модель

Дочь призвала Успенскую оставить сцену и уйти на заслуженный отдых

Дочь призвала Успенскую оставить сцену и уйти на заслуженный отдых
Любовь Успенская хочет оставить сцену и уступить место дочери. Королева шансона, всеми любимая, Любовь Успенская готовится к завершению своей карьеры.

Бузова отреагировала на заявление Тарасова об участии в шоу "Звезды в Африке"

Бузова отреагировала на заявление Тарасова об участии в шоу "Звезды в Африке"
Знаменитости не перестают подкалывать друг друга. Ольга Бузова до сих пор как будто бы выясняет отношения с бывшим избранником Артемом Тарасовым.

Костюшкин шокировал фанатов: почему певец побрился налысо

Костюшкин шокировал фанатов: почему певец побрился налысо
Стас Костюшкин сменил имидж и побрился налысо. Стас Костюшкин, один из самых ярких и популярных исполнителей современности, не перестает удивлять своих поклонников.

Посетовавшая на усталость от работы Собчак вызвала гнев подписчиков

Посетовавшая на усталость от работы Собчак вызвала гнев подписчиков
Собчак вызвала волну хейта жалобами на тяжелую жизнь. Ксения Собчак, известная телеведущая и журналистка, недавно пожаловалась на тяжелую жизнь.

Профессор назвала наиболее подходящим методом лечения для Костомарова мезенхимальные клетки

Профессор назвала наиболее подходящим методом лечения для Костомарова мезенхимальные клетки
Что может помочь фигуристу восстановиться как можно быстрее? Роман Костомаров, еще недавно находившийся в прекрасной физической форме, заболел в январе этого года.

Выбор читателей

12/05ПтнВ Москве при посадке самолета неизвестные лазерным лучом ослепили экипаж 13/05СбтВайкуле оценила жест Пескова в отношении Пугачевой 13/05СбтПринц Гарри вернется в Британию ради судебного разбирательства 13/05Сбт Умер "отец" современного телевидения Эдуард Сагалаев 13/05СбтИз грязи в князи и снова в грязь: что погубило империю Блиновской 13/05СбтВернувшаяся в Россию коллега Хаматовой рассказала об адаптации детей: Много друзей