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Четверг 11 мая

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"С упоением": сорвавшая диету Муцениеце налегла на сладости

"С упоением": сорвавшая диету Муцениеце налегла на сладости

Агата Муцениеце дала слабину.

Многие девушки после разрыва с возлюбленным бросаются в салон красоты и спортзал, чтобы доказать ему, кого он потерял. И, уверены многие, ровно по этому пути и пошла и Агата Муцениеце.

Актриса так сильно увлеклась работой над собой, что благодаря этому смогла даже преуспеть в карьере. Именно из-за отшлифованной в спортзале фигуры Агату, должно быть, и взяли на главную роль в пикантный спектакль "Абсолютно другая нага".

Однако чаша терпения женщины, судя по всему, переполнилась, ведь сегодня в своем личном блоге она призналась подписчикам, что перестала следить за рационом. Поклонники актрисы увидели ролик, на котором сорвавшая диету Агата Муцениеце налегла на сладости.

Виновниками стали милые маленькие печенья в виде кроликов, которыми каждый из съемочной команды сериала "Плакса" мог свободно угоститься в перерыве. Ну а пока актриса поглощала быстрые углеводы, успела она поделиться своими ощущениями от картины, в которой снимается.

"Я бы такой сериал смотрела с упоением", – призналась на камеру Агата Муцениеце.


11 мая 2023, 16:20
Агата Муцениеце. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
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Фоторепортаж

Бузова, Барановская, Муцениеце: женщины, добившиеся популярности после развода

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Фото: Павел Кашаев/Global Look Press/www.globallookpress.com

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