"С упоением": сорвавшая диету Муцениеце налегла на сладости

Агата Муцениеце дала слабину.



Многие девушки после разрыва с возлюбленным бросаются в салон красоты и спортзал, чтобы доказать ему, кого он потерял. И, уверены многие, ровно по этому пути и пошла и Агата Муцениеце.

Актриса так сильно увлеклась работой над собой, что благодаря этому смогла даже преуспеть в карьере. Именно из-за отшлифованной в спортзале фигуры Агату, должно быть, и взяли на главную роль в пикантный спектакль "Абсолютно другая нага".

Однако чаша терпения женщины, судя по всему, переполнилась, ведь сегодня в своем личном блоге она призналась подписчикам, что перестала следить за рационом. Поклонники актрисы увидели ролик, на котором сорвавшая диету Агата Муцениеце налегла на сладости.

Виновниками стали милые маленькие печенья в виде кроликов, которыми каждый из съемочной команды сериала "Плакса" мог свободно угоститься в перерыве. Ну а пока актриса поглощала быстрые углеводы, успела она поделиться своими ощущениями от картины, в которой снимается.



"Я бы такой сериал смотрела с упоением", – призналась на камеру Агата Муцениеце.



