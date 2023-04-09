Омолодившаяся Яковлева предстала с маленьким ребенком: Сын

Елена Яковлева показалась на публике с милым мальчиком.



Елена Яковлева не относится к числу тех, кто каждой своей мыслью делится в социальных сетях. Более того, актрисы в них вообще нет. Существуют лишь фан-клубы актрисы, которые время от времени радуют подписчиков страничек архивными снимками.

Вот и накануне в Сети была выложена трогательная фотография. На ней омолодившаяся лет на двадцать Яковлева предстала с маленьким ребенком.

Самые преданные поклонники сразу поняли, что на снимке Елена Яковлева изображена со своим сыном Денисом, который на тот момент даже не подозревает о том, как будет выглядеть спустя два десятилетия.

"Какая красивая пара, для любой мамы сын, самый лучший кавалер!", "Какие красивые", "Был таким лапочкой", – гласят комментарии под публикацией.



Насколько известно, разродившаяся первенцем Елена очень вымоталась из за материнских хлопот. Ей приходилось самостоятельно стирать бесконечные пеленки и ползунки. Именно по этой причине актриса и не захотела рожать второго ребенка. Много лет спустя Елена Яковлева оглядывается назад и ни секунды, как сообщается, не жалеет о том, что мамой стала лишь единожды.



