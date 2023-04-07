Главное из мира шоу-бизнеса: проект "На днях" Тесты Подробности состояния Костомарова Игры Сонник

Топ новостей недели

Врачи не успели: половина Костомарова с отрезанными ногами отказала перед отправкой в ГерманиюВрачи не успели: половина Костомарова с отрезанными ногами отказала перед отправкой в Германию "Место проклятое": замок Пугачевой и Галкина* предлагают продать по цене земли"Место проклятое": замок Пугачевой и Галкина* предлагают продать по цене земли Погасла наша звездочка: завернутой в саван Цымбалюк-Романовской опустили векиПогасла наша звездочка: завернутой в саван Цымбалюк-Романовской опустили веки "Жаль, что мало": уход Кончаловского на 86-м году жизни выбил у Высоцкой почву под ногами"Жаль, что мало": уход Кончаловского на 86-м году жизни выбил у Высоцкой почву под ногами

Лента новостей

Пятница 7 апреля

20:20"Больше всех": Голый Стас Костюшкин показал свой большой и крепкий 20:00"Получаю удовольствие от молодого": сияющая Лолита сообщила о беременности 19:40Лолита оголилась, Глюкоза схватилась за грудь, Киркоров – дед: как прошла премия "Жара" 19:20Где деньги, Лебовски? Бизнесмен пять месяцев ищет украденные шесть миллионов 19:00"Это не паспорт, не гражданство": Полунин отверг национальную идею песни SHAMAN 18:40"Никаких переездов в Германию": прикованного к койке Костомарова оставили в реанимации 18:20Кубок Кремля: Танцы объединяют людей по всему миру! 18:00"Инсульт": появились новые подробности о состоянии экстренно госпитализированного Пригожина 17:40"Расчесал опухоль, гной вытек": сын повторил карму умершего от рака Золотухина 17:20"Человек с асфальта ест": обсосавшую губы Киркорова Лорак пробило до тошноты 17:0020 лет лишения свободы: Валерий Меладзе может сесть за госизмену 16:40Взявший конец у Киркорова SHAMAN надел наколенники: Так удобнее принимать 16:20Тяжелобольной Саакашвили заявил, что скоро умрет 16:00Каждый третий россиянин уверен, что справится с работой лучше начальника 15:40"У Шепелева беда": рожденный 10 лет назад сын Фриске показался недоразвитым 15:20"Болезненный период": скелеты в шкафу Кейт Миддлтон стали достоянием общественности 15:00"Держитесь, Оксана!": Домнину огрели новостью об утрате Костомарова 14:40"У сына сейчас удивительный по своей открытости и закрытости возраст": Толстоганова о жизни наследников 14:20"Какаем по-царски": развалившаяся на унитазе Малышева показала опорожнение на камеру 14:00Россия зажигает свечи: резко сдавший Дмитрий Маликов ушел на 54 году жизни 13:40Ходит налево: Плюнувшего в Акиньшину после секса Козловского поймали на горячем 13:20Трупов как в морге: пирующий на костях "артистов" Приморский океанариум угробил дельфиненка 13:00"Становится опасным": Врач предрек печальный финал Билану после диагноза ВИЧ 12:40"А где Варум?": не сумевший сохранить семью Агутин объяснил причину расставания 12:20"Не позволяет вообще ничего": Всплыла позорная тайна помолодевшей на 30 лет Пугачевой 12:00"Какой макияж!": бросивший семью Галкин* переделал себя в женщину 11:40Благовещение Пресвятой Богородицы: что нельзя делать 7 апреля 11:20"Я здесь": Заворотнюк вышла на связь из клиники с новым диагнозом 11:00Бесплатно: что можно поменять в квартире за счет управляющей компании 10:40"Люблю": Джигурда жадно впился губами в Волочкову за спиной у жены 10:20Бомжующий на чужбине Панин лишился самого дорогого: Не востребован 10:00"Новый виток": решившая развестись Навка теряет целое состояние 09:40"Совсем стало плохо": Парализованному Иосифу Пригожину экстренно вызвали скорую 09:20На несколько десятков миллионов: подруга рассекретила список подарков на день рождения Киркорова 09:00Разведенка Бузова выставила напоказ свою раскрывшуюся розочку 08:40"Запчасти стали дефицитными": владельцев авто настиг массовый кризис 08:20"Нет ничего хуже": повар назвал ошибки при варке макарон 08:00Почему женщина не хочет секса: 9 частых причин 06:19Социальная фантастика: 5 романов, которые скрасят ваши выходные 04:30Енота-обжору поймали на воровстве – видео 02:18Как сэкономить до 25% на покупке жилья 00:01"Холодный прием": слетевший с катушек принц Гарри публично унизил короля Британии 23:09Королева красоты: Лепс впервые представил тщательно скрываемую дочь 22:00"Я чувствовала, что ему недолго осталось": знакомая рассказала о последних словах Градского перед смертью 21:40Наступил на те же грабли: Венсан Кассель расстался с молодой женой после пяти лет брака 21:00"Болезненно толстые и распущенные": Забитая Бондарчук решила лечь под нож хирурга 20:00"Они что, не моются?!": угнавший машину Бондарчук притащил домой девочек 19:20"Я хотела закончить": Алина Кабаева призналась в противоречиях с любимым человеком 19:20Разбитое сердце: Заявившая о разводе с Топаловым Тодоренко назвала причину 19:00"Боже правый": Орбакайте пошла на облучение после новости о раке
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35

"Больше всех": Голый Стас Костюшкин показал свой большой и крепкий

"Больше всех": Голый Стас Костюшкин показал свой большой и крепкий
18

Костюшкин шокировал огромным размером.

51-летний российский певец Стас Костюшкин уже на протяжении нескольких десятилетий является бессменным кумиром женщин. Накачанный и обаятельный брюнет никого не оставляет равнодушным, а все потому, что ведет здоровый образ жизни и позитивно мыслит.

Скромный Костюшкин при этом знает себе цену и не упускает ни малейшей возможности блеснуть перед публикой своим голым торсом и продемонстрировать груду мышц, которые уже стали его визитной карточкой. На днях он разделся перед публикой в очередной раз на съемках передачи. В своем телеграм-канале Костюшкин опубликовал фото и пожелал всем доброго утра.

"Я тут недавно на съемках был. Вот вам и ответ на вопрос: "Какого ты роста, Стас?" Я больше всех", – написал Стас Костюшкин.

На снимках бывший солист группы "Чай вдвоем" стоял рядом с другими мужчинами, которые рядом с ним казались просто крошечными. В глаза бросался только один большой и крепкий торс Костюшкина, который он даже не старался подчеркнуть характерными для бодибилдеров позами.

Напомним, летом 2020 года Стас Костюшкин рассказал, что в детстве пережил сексуальное насилие. По словам Костюшкина, тогда ему было всего 8 лет. Вместе с друзьями и без взрослых он отправился на "заброшку", где их встретил маньяк педофил, склонивший ребят к оральному сексу. Изнасилование Костюшкин помнит отчетливо до сих пор.

7 апреля 2023, 20:20
Стас Костюшкин. Фото: Komsomolskaya Pravda/ Global Look Press/ Globallookpress.com
Телеграм-канал Стаса Костюшкина• Требует проверки

Фоторепортаж

Костюшкин, Катина, Проклова: артисты, пережившие изнасилование

Фото: Nadezhda Lebedeva / Russian Look / www.globallookpress.com
Фото: Ekaterina Tsvetkova / Russian Look / www.globallookpress.com
Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com

По теме

Костюшкина задушили украинские националисты после выступления на Донбассе
Станислав Михайлович Костюшкин

Станислав Михайлович Костюшкин певец, поэт, бывший участник группы "Чай вдвоем"

"Получаю удовольствие от молодого": сияющая Лолита сообщила о беременности

"Получаю удовольствие от молодого": сияющая Лолита сообщила о беременности
Лолита готовится стать матерью второй раз. Российская певица Лолита Милявская была замужем пять раз, но дочь у нее одна – Ева Цекало, которой сейчас уже 23 года.

Лолита оголилась, Глюкоза схватилась за грудь, Киркоров – дед: как прошла премия "Жара"

Лолита оголилась, Глюкоза схватилась за грудь, Киркоров – дед: как прошла премия "Жара"
Накануне в Москве прошла церемония награждения музыкальной премии "Жара". Время оценить наряды звезд. Например, лидером по числу статуэток стала Анна Асти, у нее их сразу пять: "Лучший артист", "Лучшая певица", "Лучшая песня" (дуэт с Филиппом Киркоровым), "Лучший альбом" и "Женское видео".

"Это не паспорт, не гражданство": Полунин отверг национальную идею песни SHAMAN

"Это не паспорт, не гражданство": Полунин отверг национальную идею песни SHAMAN
Полунин назвал главную цель песен популярного артиста. Российский певец Ярослав Дронов, выступающий под пафосным псевдонимом SHAMAN, завоевывает все больше и больше аудитории.

"Никаких переездов в Германию": прикованного к койке Костомарова оставили в реанимации

"Никаких переездов в Германию": прикованного к койке Костомарова оставили в реанимации
Костомаров слишком слаб, чтобы говорить о переводе. Российский фигурист Роман Костомаров пришел в сознание и выразил желание поскорее выписаться.

"Инсульт": появились новые подробности о состоянии экстренно госпитализированного Пригожина

"Инсульт": появились новые подробности о состоянии экстренно госпитализированного Пригожина
Пригожин рискует получить обширное поражение мозга. 6 апреля Россию потрясла страшная новость о том, что музыкальному продюсеру Иосифу Пригожину стало плохо прямо на съемках.

Выбор читателей

06/04Чтв"Меня хватило на один день": Преснякова содрогнулась от воспоминаний о творящемся в доме Пугачевой 06/04ЧтвДовел до экстаза: Высунутый причиндал любовника Бабкиной брызнул струей прямо на Васильева 06/04Чтв"Они разводятся": Шаляпин сделал объявление после разрыва Костомарова с женой 07/04Птн"Держитесь, Оксана!": Домнину огрели новостью об утрате Костомарова 06/04Чтв"Боже правый": Орбакайте пошла на облучение после новости о раке 07/04ПтнРоссия зажигает свечи: резко сдавший Дмитрий Маликов ушел на 54 году жизни