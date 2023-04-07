"Больше всех": Голый Стас Костюшкин показал свой большой и крепкий

Костюшкин шокировал огромным размером.

51-летний российский певец Стас Костюшкин уже на протяжении нескольких десятилетий является бессменным кумиром женщин. Накачанный и обаятельный брюнет никого не оставляет равнодушным, а все потому, что ведет здоровый образ жизни и позитивно мыслит.

Скромный Костюшкин при этом знает себе цену и не упускает ни малейшей возможности блеснуть перед публикой своим голым торсом и продемонстрировать груду мышц, которые уже стали его визитной карточкой. На днях он разделся перед публикой в очередной раз на съемках передачи. В своем телеграм-канале Костюшкин опубликовал фото и пожелал всем доброго утра.

"Я тут недавно на съемках был. Вот вам и ответ на вопрос: "Какого ты роста, Стас?" Я больше всех", – написал Стас Костюшкин.

На снимках бывший солист группы "Чай вдвоем" стоял рядом с другими мужчинами, которые рядом с ним казались просто крошечными. В глаза бросался только один большой и крепкий торс Костюшкина, который он даже не старался подчеркнуть характерными для бодибилдеров позами.

Напомним, летом 2020 года Стас Костюшкин рассказал, что в детстве пережил сексуальное насилие. По словам Костюшкина, тогда ему было всего 8 лет. Вместе с друзьями и без взрослых он отправился на "заброшку", где их встретил маньяк педофил, склонивший ребят к оральному сексу. Изнасилование Костюшкин помнит отчетливо до сих пор.