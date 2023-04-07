Ходит налево: Плюнувшего в Акиньшину после секса Козловского поймали на горячем

Данилу Козловского сдали с потрохами.

Знаменитый актер сейчас у всех на слуху. Одна из причин – его возможный роман с Оксаной Акиньшиной, который пока он не подтвердил. При этом недавно Яна Поплавская публично заявила, что звезды встречаются и даже вместе уехали в США. Так что, Данила Козловский теперь под прицелом фотокамер и поклонников.

Актеры знакомы уже давно и не раз снимались вместе. Может быть, работа и свела их как пару, ведь в некоторых картинах у звезды "Викинга" даже был секс с Оксаной Акиньшиной. Постановочный, конечно, но все же такие сцены способны возбуждать чувства. Поклонники умирают от любопытства, а потому следят за каждым шагом новоиспеченной парочки. Недавно звезды появились вместе на премии. Замеченным не осталось то, как актер плюнул в Оксану Акиньшину, променяв ее компанию на общение со знойной брюнеткой.

Предписываемый роман – не единственный повод для обсуждения Данилы Козловского. Многим не дает покоя тот факт, что раскритиковавший Россию артист продолжает работать на ее территории и мотается в США на выходные. Собственно, за это его уже критикуют. Актер, можно сказать, ходит налево – совершает поступки, осуждаемые нормами чести и морали.

Журналисты задались вопросом: за какой счет брюнет ездит в Америку? В итоге его поймали на горячем. Как пишет "Царьград", в 2017 году он получил "жирный" государственный контракт на 10 млн рублей. Кроме того, актер продолжает участвовать в спектаклях в России. Так что, теперь понятно, откуда у Данилы Козловского деньги на недешевые путешествия.