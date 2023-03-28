Поматросил и бросил: Козловский ушел от Акиньшиной к знойной брюнетке

Строившая новую жизнь Оксана Акиньшина осталась одна.

На днях в Москве состоялось вручение Премии художественного театра Константина Хабенского. Такое значимое мероприятие не осталось без внимания даже тех, кто не часто радует папарацци выходами на красной дорожке. Среди них оказалась и актриса Оксана Акиньшина.

Пришла в МХТ им. Чехова актриса не одна, а под руку со своим новым возлюбленным — звездой фильма "Викинг" Данилой Козловским. Официально пара не подтверждала свой роман, хотя их уже не в первый раз ловят вместе. Однако даже такое безобидное мероприятие, как вручение наград, не обошлось без драмы.

Едва ли войдя в зрительный зал, Данила Козловский ушел от Оксаны Акиньшиной к знойной брюнетке. Его спутница осталась просто в стороне, нервно оглядываясь в поиске знакомых лиц. Поклонники, увидев такое видео, сразу сделали выводы. По их мнению, еще немного и Оксана объявит, как Данила "поматросил и бросил" ее одну.

Напомним, что по слухам ради романа с Оксаной Акиньшиной мужчина оставил возлюбленную Ольгу Зуеву с маленькой дочкой. Сама же актриса недавно разошлась с мужем, оставив ему двоих детей. Пара не комментирует планы воспитания детей на расстоянии.