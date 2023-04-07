"А где Варум?": не сумевший сохранить семью Агутин объяснил причину расставания

Леонид Агутин рассказал трогательную историю.

Певец и композитор Леонид Агутин счастлив в браке уже 20 лет. Вместе с Анжеликой Варум он обрел популярность и завоевал любовь зрителей. Кроме этого, супруги успели стать родителей. У них подрастает дочь Елизавета-Мария. Поклонники любят не только сольные композиции Агутина, но и дуэты с Варум.

Однажды пара чуть было не развелась. Все дело в измене Леонида Агутина — не сумевший сохранить семью крепкой, он решил провести время с другой женщиной. Однако, супругам удалось преодолеть кризис и продолжить строить отношения.

В этом году Агутин отмечает юбилей — 55 лет. Как это принято у артистов, встретить свой праздник музыкант планирует на сцене. В Москве состоится большой концерт, и в честь этого события певец опубликовал живое сольное исполнение песни "Если ты когда-нибудь меня простишь".

"Только это дуэтная песня (Агутин-Варум)! Агутин есть, а где Варум?" — поинтересовались поклонники.

Леонид Агутин в описании к видео объяснил причину расставания с супругой. Сейчас идут его сольные концерты, поэтому на сцене он выступает один. Поклонники надеются, что скоро пара отправится в совместный тур.