"Я чувствовала, что ему недолго осталось": знакомая рассказала о последних словах Градского перед смертью

Градский был уже на волоске.

Народный артист России Александр Градский умер полтора года назад, но его поклонники до сих пор хранят о нем память. Участница шоу "Голос" Алла Рид заявила, что была последней, кто общался с Градским перед смертью. Она предчувствовала его кончину за день до смерти. Тогда у нее появилось какое-то неприятное чувство, будто что-то должно случиться. Тогда певица захотела немедленно поговорить с Градским и позвонила ему просто так.

Никакой причины для срочного беспокойства у участницы шоу не было, она выдумала ее. Сказала Градскому, что срочно нужна консультация профессионала перед концертом. На самом же деле Рид просто хотела услышать его голос в последний раз, сообщает Пятый канал. "Все будет хорошо", – сказал он.

"Я чувствовала, что ему недолго осталось", – сказала Рид.

На шоу "Голос" Алла Рид работала репортером и брала у всех интервью. Она видела, что Градский находится в тяжелом состоянии. В какой-то момент она поняла, что даже не может подойти к нему, настолько было тяжело.

Певица благодарна Градскому за признание, ведь на слепых прослушиваниях шоу "Голос" именно он нажал на кнопку и выбрал ее. По словам артистки, наставник всегда был строг и справедлив, за это его и любили.