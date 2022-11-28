Могилу Градского посетил юный двойник: один в один отец

28 ноября 2021 год из жизни ушел отец русского рока, советский и российский певец Александр Градский. Мужчина был экстренно госпитализирован с подозрением на инсульт. В результате он скончался, не приходя в сознание. Спустя год на его могилу на Ваганьковском кладбище собрались семья, поклонники, коллеги и просто неравнодушные к жизни артиста.
Среди почтивших память музыканта был замечен и молодой человек, удивительнейшим образом похожий на Александра Градского. Об этом сообщает Пятый канал. Источник опубликовал эксклюзивные кадры. Юный двойник с внешностью артиста и очками один в один как у Градского поднес могиле ярко-алые цветы.
Место покоя артиста сегодня усыпано цветами, фотографиями и сладостями. Некоторые приходят поблагодарить артиста за творческий путь, другие — за наставничество. Один из посетителей могилы Александра Градского встал на колено, зажег свечу и произнес слова у креста артиста.
Ранее днем могилу посетила вдова музыканта актриса Марина Коташенко. Компанию ей составил их общий сын восьмилетний Саша Градский. Напомним, что с четвертой женой Александр Градский прожил вместе почти 20 лет, официально зарегистрировав брак незадолго до смерти.