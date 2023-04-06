"Стыдно": готовую на все Гусеву сняли с оттопыренным задом после шашней с Домогаровым

Актриса Екатерина Гусева показала всю накопившуюся страсть.

Актриса театра и кино Екатерина Гусева появилась на премьере фильма, в котором сыграла главную роль. Обычно звезда "Бригады" редко общается с журналистами, но на днях сделала исключение. В разговоре Екатерина поделилась своей историей борьбы с комплексами и поиске уверенности.

Оказывается, будучи школьницей, Гусева была очень застенчивая. Однако, актерская профессия взяла свое. Теперь же женщина практически готова на все, так как внутри нее сложился крепкий стержень.

"Мне было стыдно сказать, что я не курю, потому что курили все в 10-11-х классах. Потом вдруг что-то случилось — и изменилась интонация", — откровенничает Екатерина Гусева.

На премьере актриса Екатерина Гусева появилась в ярко-розовом платье, показывая всю накопившуюся страсть к звездным выходам. Фотографы даже засняли 46-звезду с оттопыренным задом — настолько платье добавляло сексуальности.

Ранее зрители могли увидеть Гусеву в драме "Входя в дом, оглянись". Напарником актрисы стал Александр Домогаров, они сыграли возлюбленных. После экранных шашней с красавцем, Екатерину долго подозревали в романе с партнером по площадке. Однако, на новой премьере она позировала фотографам одна.