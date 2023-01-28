“Жениться”: пойманный за интимом с Гусевой Домогаров влип по самое не балуйся

Летом прошлого года стало известно о том, что Александр Домогаров и Татьяна Степанова расстались: танцовщица, по слухам, бросила актера из-за его неготовности к серьезным отношениям. Не хотел, как сообщила одна из близких знакомых пары, ни задумываться о детях, ни заниматься ремонтом, а все свободное время проводил либо с новыми фаворитками, либо с бывшей женой.
И, если Степанова достаточно быстро обрела новое счастье, то Домогаров, пойманный за интимом со своей экранной партнершей Екатериной Гусевой во время съемок картины "Входя в дом, оглянись", до сих пор одинок. К слову, интернет тогда наполнился снимками пары героев, на которых изображено их нежное сближение, после чего многие даже понадеялись, что между ними начнется роман. Но, увы, он остался лишь на плоском экране.
Таролог Марианна Абравитова захотела узнать, когда же Александр Домогаров встретит свою половинку, для чего раскинула карты. Таро показали, что совсем скоро такая женщина найдется. Будет, иными словами, мечтой Домогарова: в доме пары поселятся "постоянные выяснения отношений, бразильские страсти".
"Жениться в ближайшее время он не будет, но брачные узы его все-таки ожидают", – заверила эзотерик.
И, хоть те, кто прочли данный прогноз, и порадовались за предстоящее счастье Александра, многие побоялись, что для актера семейные узы могу принести стресс. Старый холостяк и ловелас Александр Домогаров почувствует, что влип по самое не балуйся и будет в постоянном напряжении.