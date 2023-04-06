Главное из мира шоу-бизнеса: проект "На днях" Тесты Подробности состояния Костомарова Игры Сонник

Топ новостей недели

Врачи не успели: половина Костомарова с отрезанными ногами отказала перед отправкой в ГерманиюВрачи не успели: половина Костомарова с отрезанными ногами отказала перед отправкой в Германию "Жаль, что мало": уход Кончаловского на 86-м году жизни выбил у Высоцкой почву под ногами"Жаль, что мало": уход Кончаловского на 86-м году жизни выбил у Высоцкой почву под ногами Погасла наша звездочка: завернутой в саван Цымбалюк-Романовской опустили векиПогасла наша звездочка: завернутой в саван Цымбалюк-Романовской опустили веки "Желчь из ушей льется": Записавший голосовое сообщение Костомаров вскочил с постели "Желчь из ушей льется": Записавший голосовое сообщение Костомаров вскочил с постели

Лента новостей

Четверг 6 апреля

09:20"Стыдно": готовую на все Гусеву сняли с оттопыренным задом после шашней с Домогаровым 09:00"Шильдик на одежде": что ждет любителей бренда Zara при открытии новых магазинов 08:40"Рак груди": онколог сообщил о состоянии Анджелины Джоли 08:20Укрепляем иммунитет весной: 4 простых шага 08:00"Такой милый": играющий с тыквой медведь стал звездой Сети 06:07В Москве не хватает видовых квартир 04:07Как избавиться от катышков на одежде: простой советский метод 02:10Названы крупнейшие застройщики России 00:06"Бросают друг в друга вещи": пригревшая мужа-изменщика Кейт Миддлтон в шаге от развода 00:06Менять или не менять: актуальность обновления водительских прав в 2023 году по истечении срока 23:01Целуемся с умом: разбираемся в разновидностях поцелуев и их тайнах 22:00МЧС: В здании Минобороны в центре Москвы потушено возгорание электроприбора 21:00В центре Москвы в здании загорелся кабинет 20:40"Ждет как собачка, когда ее позовут": оставшаяся без мужа Бородина рассказала об измене 19:50Ксения Собчак и Татьяна Брухунова – модные иконы стиля? 19:00"Пересадка хряща из ребер": Хирург вскрыл дырку на месте носа у подцепившей сифилис Казьминой 18:20"Надо следить за собой!": шокированный врач вскрыл не дожившего до 50-ти Митю Фомина 18:00Дреды, пластика и розовые волосы: Киркоров сделал признание о своей трансформации 17:40"Страшно смотреть": исхудавший донельзя Панайотов ищет спасение от тяжелой зависимости 17:20"Я его использовала": Гагарина сделала признание об использовании волшебной таблетки для похудения 16:40Теперь официально: Объявлено о беременности распухшей МакSим 16:20"Я стала недоженщиной": взрезанная между ног Сябитова взвыла от горя в больнице 16:15"На смену Пугачевой": Малахов представил новую Примадонну 15:40"Дочь родилась": прильнувшая к Бероеву Алферова предъявила маленькое чудо 15:31Обиженная жена Петросяна сцепилась с модницей Собчак: Такая помойка! 15:20Хранилище с деньгами: легенда Украины София Ротару зарабатывает в России 15:00"За что?!": Петросян выставил жену из дома со всеми пожитками 14:43"Мальчик или девочка?": Скрывавшая беременность Муцениеце кормит малыша под камерой 14:20"Сражалась с ведьмами": Катя Лель заговорила с Богом после нападения пришельцев 14:00"Люблю!": Разлучница Волочкова перестала скрывать отношения с женатым Джигурдой 13:40Развод: севшая на шею мужу Мария Погребняк заявила об изменах любимого 13:20Маркетплейсы атаковали мошенники: почему грандиозные скидки могут влететь в копеечку 13:00"Климакс башку сносит": Стареющая Бледанс валяется на улице голышом 12:40Шансов нет: разбитая поражением мозга Катерина Шпица потеряла возможность ходить в 37 лет 12:20"Жизнь разделилась на до и после": Как семья переносит утрату Романа Костомарова 12:00"Деформация всего тела": подцепившую сифилис экс-жену Аршавина добил адский некроз 11:40"Все расхватали": озвучена цена наследства Александра Маршала после кремации 11:20Уже отмечает: меркантильная Дубцова выгнала из дома несовершеннолетнего сына 11:00"Теперь я водитель грузовика": сбежавший в США внук Пугачевой вкалывает за гроши ради пропитания 10:40"У них было": интимная встреча Барановской и Аршавина после разрыва обернулась бесстыдным конфузом 10:20Роскошь: сколько стоит элитная недвижимость сбежавшего из России Реввы 10:00Второй Панин: брызнувший спермой Милохин показал головку после обрезания в Дубае 09:40В честь бабушки: певица Варвара рассекретила свое настоящее имя 09:20"Считается хулиганством": в Туве священник перекрыл дорогу бульдозеру 09:00"Невеста": нацепившая белое платье и фату дочь Маликова устроила девичник перед свадьбой 08:40Сервис доставки посылок Pick Point прекращает работу в России 08:20"Пытается заработать": Оставивший семью без денег Меладзе обрек Джанабаеву на рабский труд 08:00Свои школы есть только в трети ЖК 06:16"Подкрепить статус иноагента": в России определились с наказанием для Галкина* 04:20Диетолог составил для россиян весенний рацион
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35

"Рак груди": онколог сообщил о состоянии Анджелины Джоли

"Рак груди": онколог сообщил о состоянии Анджелины Джоли
575

Голливудская звезда Анджелина Джоли хотела простого человеческого счастья.

Забота о здоровье и собственной судьбе помогла актрисе выявить проблемы с наследственностью по женской линии. Бабушка и мать знаменитости скончались от рака груди, и когда артистка сдала анализы, то выявила у себя критическую предрасположенность к этому типу онкологии. Тогда, десять лет назад, Анджелина Джоли удалила молочные железы, вызвав неоднозначную реакцию общественности.

Онколог Эльдар Топузов в беседе с "Петербургским дневником" напомнил об этой операции и дал понять, что хирургические манипуляции в случае актрисы не были безумной идеей. По его словам, человек действительно может унаследовать опасные генетические мутации. Однако состояние, которое избрала для себя Анджелина Джоли, то есть жизнь без груди, подходит не каждой женщине с предрасположенностью к раку молочных желез.

Врач полагает, что опухоли иногда образуются в глубокой старости, и порой человек просто не доживает до того возраста, когда онкология могла бы появиться из-за плохой наследственности. Тем не менее медик советует дамам 40-45 лет, чьи матери столкнулись с раком груди, сделать анализ генов BRCA, как в свое время и поступила Анджелина Джоли.

"Царьград" отмечает: по мнению онколога, главная проблема борьбы с раком — неустановленные причины его возникновения. По крайней мере, шансы на выживаемость повышает своевременная диагностика. Как пишет RT, Топузов советует обращаться в центры онкологической амбулаторной помощи.

Рассуждая о состоянии Анджелины Джоли, врач заявил: "Она является носителем гена, который в 87 процентах случаев вызывает рак груди". Впоследствии он добавил, что даже ЗОЖ не способен уберечь людей от опухолей в полной мере, хотя в теории снижает риски.

Так что Анджелина Джоли совершила вовсе не глупость, как считают некоторые злопыхатели. Подводя итоги разговора о раке, онколог подчеркнул — необходимо проверяться. Методов изобрели достаточно. "Диспансеризация, профилактические осмотры и скрининги", — цитирует перечень процедур "Радио 1".

6 апреля 2023, 08:40
Анджелина Джоли. Фото: Steph/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
Петербургский дневник✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Рак яичка, опухоль в матке, врожденное уродство: кому из звезд удалили органы

Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Фото: Павел Кашаев/Global Look Press/www.globallookpress.com
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/www.globallookpress.com
Фото: Павел Кашаев/Global Look Press/www.globallookpress.com
Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press/www.globallookpress.com

По теме

Накладная грудь: Джоли оплевали за нелепый вид на красной дорожке

 Звезды Голливуда

Сюжеты Звезды Голливуда

Анджелина Джоли

Анджелина Джоли актриса, режиссер

"Стыдно": готовую на все Гусеву сняли с оттопыренным задом после шашней с Домогаровым

"Стыдно": готовую на все Гусеву сняли с оттопыренным задом после шашней с Домогаровым
Актриса Екатерина Гусева показала всю накопившуюся страсть. Актриса театра и кино Екатерина Гусева появилась на премьере фильма, в котором сыграла главную роль. Обычно звезда "Бригады" редко общается с журналистами, но на днях сделала исключение.

"Бросают друг в друга вещи": пригревшая мужа-изменщика Кейт Миддлтон в шаге от развода

"Бросают друг в друга вещи": пригревшая мужа-изменщика Кейт Миддлтон в шаге от развода
Вскрылись пикантные подробности из жизни монархов. Принц Уильям и Кейт Миддлтон женаты уже 12 лет и воспитывают троих детей. Однако семейную жизнь монархов трудно назвать идеальной.

"Ждет как собачка, когда ее позовут": оставшаяся без мужа Бородина рассказала об измене

"Ждет как собачка, когда ее позовут": оставшаяся без мужа Бородина рассказала об измене
Бородина высказалась по поводу женщин, которые спят с женатыми. Ксения Бородина ненавидит супружеские измены и любовниц. Она сама испытала на себе этот скорбный опыт, уличив бывшего мужа Курбана Омарова в изменах.

Ксения Собчак и Татьяна Брухунова – модные иконы стиля?

Ксения Собчак и Татьяна Брухунова – модные иконы стиля?
Собчак высмеяла Брухунову в одежде за полмиллиона рублей. 34-летняя жена Евгения Петросяна — большая модница. Ее стиль одобряют не все, но относиться к нему нейтрально невозможно.

"Пересадка хряща из ребер": Хирург вскрыл дырку на месте носа у подцепившей сифилис Казьминой

"Пересадка хряща из ребер": Хирург вскрыл дырку на месте носа у подцепившей сифилис Казьминой
Бывшая жена Андрея Аршавина страдает от некроза тканей. После развода с российским футболистом Андреем Аршавиным в жизни журналистки Алисы Казьминой начался настоящий кошмар. Девушка была уверена, что это ее бывшая свекровь наслала злые чары, иначе как можно объяснить свалившиеся на нее разом беды?Сначала у Алисы Казьминой начался некроз мягких тканей лица и аутоимунное заболевание, из-за чего нос красавицы просто провалился, превратив ее в уродину.

Выбор читателей

05/04СрдВторой Панин: брызнувший спермой Милохин показал головку после обрезания в Дубае 05/04Срд"Жизнь разделилась на до и после": Как семья переносит утрату Романа Костомарова 04/04Втр"Нужно жениться": Воссоединившаяся с Аршавиным Барановская проболталась о свадьбе 04/04Втр"Она просто никакая": Еле двигающаяся на сцене дочь Успенской крупно опозорилась на концерте 04/04ВтрПьяный мордобой на борту: полет Кравец завершился вызовом полиции 04/04ВтрИз Красноярска в Воронеж: Сбежавшая в Израиль Пугачева тайно перемещается по России