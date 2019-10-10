Накладная грудь: Джоли оплевали за нелепый вид на красной дорожке

Дело в том, что знаменитость, видимо, несколько не рассчитала объем лифа, в связи с чем пользователи сети решили, будто бы под вечерним туалетом Анджелины спряталась накладная грудь. Стоит отметить, что платье для актрисы создавал бренд Versace.
Сшитый из черной мерцающей ткани, наряд актрисы приковывал к себе взгляды. Вечерний туалет подчеркивал тонкую талию знаменитости и изящные бедра, сообщает издание "7 дней". Однако сильное отхождение лифа от груди создало дополнительное впечатление, что у Джоли слишком широкие плечи.
Кроме того, во время премьеры в Риме, звезда вывела на красную ковровую дорожку двух своих дочерей – Шайло и Захару. Девочки активно позировали и улыбались журналистам, правда, 13-летняя Шайло вела себя несколько странно.
Подросток постоянно держала правую руку в области паха и периодически будто бы корчилась от боли. Пользователи связали это со слухами о подготовки девушки к операции. Ранее уже сообщалось, что Шайло намерена сменить пол – она с трех лет коротко стрижется, не носит платья, а недавно попросила называть ее Джоном.
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