Дреды, пластика и розовые волосы: Киркоров сделал признание о своей трансформации

С недавних пор российский поп-певец Филипп Киркоров стал пепельным блондином. Такой цвет волос артист назвал своим натуральным, и заявил, что теперь ему не надо подкрашивать волосы.
По словам Киркорова, однажды он уже перекрашивался полностью в блондина, но тогда эта мера была скорее вынужденной – для съемок клипа "Огонь и вода" в 1999 году.
Сегодня Киркорову часто задают вопрос, не хотел бы он освежить свой образ и добавить в цвет волос голубой оттенок. На это артист отвечает отрицательно.
"Нет, думаю, это слишком по-тинейджерски. А вот о розовом я думал – решил полюбить этот цвет", – цитирует звезду женский журнал Kleo.ru.Стоит отметить, что Филипп Киркоров никогда не боится экспериментировать. На съемках клипа на песню "Ролекс", в котором он снялся вместе с Давидом Манукяном (Дава), Киркорову заплели дреды. После этих манипуляций волосы в буквальном смысле пришлось сбривать, что тоже ничуть не остановило певца.
Этой весной Филипп Киркоров решился на новые преобразования своего образа. Он сделал пластическую операцию, после которой заметно постройнел и помолодел. Артиста с трудом узнали, когда он появился на публике, а у Николая Баскова и вовсе челюсть отвисла.