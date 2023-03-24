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Пятница 24 марта

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"Психиатрия": буйного Киркорова в женских колготках экстренно забрали санитары

"Психиатрия": буйного Киркорова в женских колготках экстренно забрали санитары
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Киркоров хотел лишь удовлетворить себя.

Недавно народный артист России Филипп Киркоров решился на пластическую операцию и смену имиджа, что кардинально изменило его внешне. Поп-король стал похож то ли на какого-то чистокровного арийца с голубыми глазами и белыми волосами, то ли на турецкого актера, то ли на самого Христа. Поклонники были в восторге от увиденного. А вот психологи утверждают, что такое стремление к постоянным переменам не говорит ни о чем хорошем.

Психиатр Василий Шуров считает, что причиной операции стало непреодолимое желание Киркорова, чтобы о нем говорили. Именно поэтому он не брезгует носить даже прозрачные колготки перед всем честным народом. На этот раз Филипп так сильно хотел подогреть свою популярность и стать наконец другим человеком, что в итоге его экстренно забрали санитары на операцию. Ему сделали отличный пресс, подтянув мышцы живота, чем он даже хвастался перед коллегами. Это было важно для артиста, ведь он не может без внимания и пиара.

"Все чудят – или пластические хирурги, или зависимости, или психиатрия", – сказал врач.

Так что пластическая операция была ни чем иным как очередной пиар-акцией буйного короля поп-музыки Филиппа Киркорова, считает психолог.

Кроме того, с помощью "пластики" Киркоров пытается повысить свою самооценку, сообщает "Царьград". Также у него есть некая потребность в поклонении, чтобы о нем говорили и смотрели на него снизу вверх.

Жаль, что через творчество Киркоров уже не может настолько ярко проявить себя, ведь слава – явление не вечное.

24 марта 2023, 19:20
Филипп Киркоров. Фото: Komsomolskaya Pravda/ Global Look Press/ Globallookpress.com
"Царьград"✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Король Киркоров и его свита: Светлые головы российского шоу-бизнеса

Филипп Киркоров. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Филипп Киркоров. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Филипп Киркоров. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Филипп Киркоров. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Фото: Pavel Kashaev, Павел Кашаев / Global Look Press / www.globallookpress.com
Фото: Pavel Kashaev, Павел Кашаев / Global Look Press / www.globallookpress.com
Марина Зудина. Фото: Vadim Tarakanov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Марина Зудина. Фото: Pavel Kashaev, Павел Кашаев / Global Look Press / www.globallookpress.com

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