"Климакс башку сносит": Стареющая Бледанс валяется на улице голышом

Толпа зевак увидела прелести Эвелины Бледанс.

Знаменитая актриса всегда пользовалась успехом у мужчин. Быть с ней хотели многие – коллеги по творческому цеху, бизнесмены, поклонники. Стоит признать, что годы не щадят никого. И с наступлением каждого дня рождения звезда как и другие женщины стареет. Сегодня Эвелине Бледанс стукнуло 54 года, и в этот день она удивила поклонников довольно странной выходкой.

Зайдя на страницу звезды в соцсетях, поклонники увидели стареющую звезду валяющейся на улице голышом. Артистка поделилась результатами откровенной фотосессии, во время которой она лежала без одежды, вывалив свои прелести на пляже. Видимо, в свой день рождения артистка решила показать, что даже после 50 выглядит прекрасно. И действительно, на кадрах не заметна ни одна морщинка, а ее тело кажется подтянутым.

Однако некоторые поклонники не оценили снимки Эвелины Бледанс, написав в комментариях, что задумка хорошая, но пришла в ее голову поздно: мол, в преддверии старости не стоит трясти своим голым телом перед толпой людей.

"Ну что с женщинами в этом возрасте происходит? Климакс башку сносит", – возмущаются россияне.

Однако среди комментаторов все же нашлись люди, которые встали на защиту актрисы. Многие написали, что она все-таки заслуживает уважения, потому что в сравнении со многими коллегами прекрасно выглядит.

"Всем бы так выглядеть в 50!" – восхитились Эвелиной Бледанс поклонники.