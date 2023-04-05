"Теперь я водитель грузовика": сбежавший в США внук Пугачевой вкалывает за гроши ради пропитания

Жизнь внука Аллы Пугачевой изменилась.

Большую семью Примадонны буквально разбросало по свету. Сама артистка еще прошлой весной вместе с мужем и детьми уехала в Израиль. Где находится ее старшая дочь, неизвестно. При этом сын Кристины Орбакайте Никита Пресняков сбежал в США, где теперь обустраивает свою жизнь. Поклонникам, конечно, интересно, чем занимается внук Аллы Пугачевой на чужбине.

Стоит напомнить, что в России у молодого артиста была своя группа, он играл в театре и снимался в ТВ-шоу. Понятно, что возможностей на родине было больше. Благодаря фамилии, звездным родственникам и уже построенному имиджу деньги в руки сына Кристины Орбакайте падали сами. А за границей он не так широко известен, поэтому рассчитывать на шикарные предложения не приходится.

Более того, не так давно в СМИ появилась информация о том, что Никита Пресняков продолжает зарабатывать в России, находясь при этом за ее пределами. Дело в США он себе тоже нашел – теперь он клипмейкер. Правда, внуку Аллы Пугачевой приходится усерднее трудиться и буквально вкалывать за гроши (в сравнении с заработками на родине) ради пропитания.

Так, вчера Никита Пресняков рассказал поклонникам, что уже в восемь утра отправился по делам, показал, как катался на электричке вместо дорогого авто. И все это ради того, чтобы забрать арендованный минивэн, за руль которого он сел сам, чтобы доставить оборудование на точку. В общем, забот у звездного наследника теперь много.

"Теперь я водитель грузовика еще", – без стеснения сказал на опубликованном в соцсетях ролике внук Аллы Пугачевой.