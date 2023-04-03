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Понедельник 3 апреля

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"Фу, ужас": Совокупление вцепившегося в грудь Киркорова со стонущей незнакомкой слили в Сеть

"Фу, ужас": Совокупление вцепившегося в грудь Киркорова со стонущей незнакомкой слили в Сеть
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Стареющий Филипп Киркоров довел даму до экстаза.

Не так давно поп-король отечественной эстрады проболтался о том, что у него появилась возлюбленная. Имя, конечно, он не озвучил, но заверил, что счастлив знать, что дома его ждут. Неизвестно, как та самая дама сердца Филиппа Киркоров отнесется к кадрам, которые появились в Интернете.

Сам артист слил в Сеть довольно пикантный ролик, снятый на одном из его недавних концертов. Певец, кажется, решил стать ближе к народу и спустился прямо к своим фанатам, чтобы принять от них внимание. Там оказалась какая-то женщина – видимо, ярая поклонница с футболкой, на которой изображено лицо поп-короля. Она бросилась целовать своего кумира, а он в ответ сделал кое-что очень неожиданное.

Камера запечатлела момент совокупления Филиппа Киркорова с незнакомкой: они буквально соединились в танце, при этом певец вцепился в пышную грудь женщины. Такого поворота не ожидал никто, в том числе и фанатка, которая от такой близости с кумиром стала стонать и кричать, а также схватила руку артиста и долго не отпускала.

К поведению звезды поклонники, увидевшие ролик, отнеслись по-разному. Кто-то заметил, что артист осчастливил одного человека, не отказав ему в просьбе о личном общении. И действительно, на поп-короля, который обычно сторонится народа, это уж очень не похоже! А у кого-то эти кадры вызвали отвращение.

"Фу, ужас. Вот бабы дуры", – раскритиковали героев нового ролика Филиппа Киркорова некоторые пользователи.

3 апреля 2023, 15:00
Филипп Киркоров. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Соцсети• Требует проверки

Фоторепортаж

Король Киркоров и его свита: Светлые головы российского шоу-бизнеса

Филипп Киркоров. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Филипп Киркоров. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Филипп Киркоров. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Филипп Киркоров. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Фото: Pavel Kashaev, Павел Кашаев / Global Look Press / www.globallookpress.com
Фото: Pavel Kashaev, Павел Кашаев / Global Look Press / www.globallookpress.com
Марина Зудина. Фото: Vadim Tarakanov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Марина Зудина. Фото: Pavel Kashaev, Павел Кашаев / Global Look Press / www.globallookpress.com

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