"Фу, ужас": Совокупление вцепившегося в грудь Киркорова со стонущей незнакомкой слили в Сеть

Стареющий Филипп Киркоров довел даму до экстаза.

Не так давно поп-король отечественной эстрады проболтался о том, что у него появилась возлюбленная. Имя, конечно, он не озвучил, но заверил, что счастлив знать, что дома его ждут. Неизвестно, как та самая дама сердца Филиппа Киркоров отнесется к кадрам, которые появились в Интернете.

Сам артист слил в Сеть довольно пикантный ролик, снятый на одном из его недавних концертов. Певец, кажется, решил стать ближе к народу и спустился прямо к своим фанатам, чтобы принять от них внимание. Там оказалась какая-то женщина – видимо, ярая поклонница с футболкой, на которой изображено лицо поп-короля. Она бросилась целовать своего кумира, а он в ответ сделал кое-что очень неожиданное.

Камера запечатлела момент совокупления Филиппа Киркорова с незнакомкой: они буквально соединились в танце, при этом певец вцепился в пышную грудь женщины. Такого поворота не ожидал никто, в том числе и фанатка, которая от такой близости с кумиром стала стонать и кричать, а также схватила руку артиста и долго не отпускала.

К поведению звезды поклонники, увидевшие ролик, отнеслись по-разному. Кто-то заметил, что артист осчастливил одного человека, не отказав ему в просьбе о личном общении. И действительно, на поп-короля, который обычно сторонится народа, это уж очень не похоже! А у кого-то эти кадры вызвали отвращение.

"Фу, ужас. Вот бабы дуры", – раскритиковали героев нового ролика Филиппа Киркорова некоторые пользователи.