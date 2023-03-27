"Никогда за певца не считал": Скандалист Киркоров публично унизил Тимати спустя годы дружбы

Филипп Киркоров сказал то, что думает.

Конец прошлого года россиянам запомнился скандалами, в которые влип поп-король. Он публично унизил Наргиз Закирову, покрыл матом Вику Боню и даже побил букетом какого-то мужчину. Впрочем, Филипп Киркоров всегда любил с кем-нибудь поругаться.

Было время, когда у него не складывались отношения с Тимати. Рэпер рассказывал, что в период сложных отношений артист делал все, чтобы с "никто не имел дела" с ним. А потом неожиданно для всех конфликтующие звезды стали друзьями. Пели дуэтом, снимали клипы и даже отдыхали вместе с детьми за границей. Неизвестно, сохранятся ли эти теплые отношения после слов, которые озвучил поп-король в эфире шоу "Маска".

Филипп Киркоров решил, что в костюме Ворона прячется Тимати и на всю страну оценил его творчество. Сначала он сказал, что даже не допускал мысли о том, что музыкант когда-нибудь появится на сцене шоу. "Но видать, жизнь заставила", – с иронией сказал член жюри. А позже, можно сказать, публично унизил своего звездного приятеля, отметив, что ранее не воспринимал его талант всерьез.

"У тебя гениальные мозги бизнесмена. Я его никогда за певца не считал", – сказал на всю страну поп-король и восхитился вокальными данными участника.

Но самое унизительное, пожалуй, то, что под маской Ворона все же оказался не Тимати. Это был Ваня Дмитриенко, талант которого, собственно, и оценил бывший муж Аллы Пугачевой. Так что, теперь и рэпер, и вся страна знает, что на самом деле думает Филипп Киркоров о своем друге.