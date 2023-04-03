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Понедельник 3 апреля

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Жены иноагента тут не будет: хит уехавшей из страны Пугачевой Резник отдал молодой певице

Жены иноагента тут не будет: хит уехавшей из страны Пугачевой Резник отдал молодой певице
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Бегство певицы больно ударило по карману поэта

Когда Илья Резник отмечал 70-летие, то Алла Пугачева пела на праздничном вечере в Кремле "Куда все уходят", "Просто", "Без меня", "Возвращение", "Старинные часы", "Скупимся на любовь".

Спустя пять лет Примадонна на очередном юбилее поэта исполняла уже "Усталость", "Старую песню, "Звездное лето", "Цыганский хор", "Когда я уйду".

80-летие поэта отмечалось в "Крокус Сити Холле". Тогда Алла Пугачева закрывала концерт и выступала с "Просто", "А ты не знал", "Поздно". А детский хор посвятил Примадонне песню со словами: "Ах ты, Аллочка, подружка наша рыжая, // Третий месяц твои глазоньки не вижу я, // Я б с тобой выпил водочки, да ты уже не пьешь..."

Выпить вместе, судя по всему, Резнику с Пугачевой удастся теперь не очень скоро. Ведь после событий 24 февраля 2022 года многие звезды покинули родные палестины. И Алла Пугачева не стала исключением. Она с детьми Лизой и Гарри из аэропорта бизнес-авиации Внуково-3 спешно улетела на Землю Обетованную. Некогда главная российская певица пополнила ряды миллиона выходцев из нашей страны. А уже 22 мая Народная артистка Советского Союза Алла Пугачева получила в Иерусалиме израильское гражданство – именно такая дата значится в ее синем израильском паспорте – "дарконе".

Но не должны же пропадать хорошие песни поэтому! Поэтому почти все ее хиты были розданы другим артистам. Например, молодая певица Злата на концерте по случаю 85-летия Резника все в том же "Крокусе спела" шлягер "Посидим-поокаем". "Землянам" достался хит "Как тревожен этот путь", Жасмин исполнила "Звездное лето", Мариам Мерабова перепела "Ты и я – мы оба правы, Ирина Дубцова – "Три счастливы дня", Анастасия Спиридонова – "Три счастливых дня", а группа TeAmo – "Ты возьми меня с собой". В финале же все артисты вышла на сцену с песней Пугачевой "Скупимся на любовь". Таким образом, треть юбилейного концерта Резника состояла из песен жены иностранного агента, которая теперь далеко.

Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру

Стоит заметить, что Илья Резник написал для Аллы Пугачевой более 40 песен – больше других поэтов. Правда, сегодня они не звучат на радио, что больно ударяет по карману легендарного поэта. "У меня резко упали авторские отчисления, – жалуется Резник. – Прежде мы с женой могли содержать наш детский театр, а сейчас сил нет".

3 апреля 2023, 11:40
Фото: Дни.ру
"Дни.ру"✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Праздник во фронтовом блиндаже: в "огоньках" нашли замену Пугачевой и Ротару, поглумились над Фриске и пошутили про патриотизм

Фото: пресс-служба / Юрий Феклистов
Фото: пресс-служба / Юрий Феклистов
Фото: пресс-служба
Фото: пресс-служба / Юрий Феклистов

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