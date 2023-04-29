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Суббота 29 апреля

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"Мы не общаемся": брошенная Козловским Акиньшина судится за каждую копейку

"Мы не общаемся": брошенная Козловским Акиньшина судится за каждую копейку
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Оксана Акиньшина шокировала фанатов.

Известная российская актриса Оксана Акиньшина построила блестящую карьеру. В ее послужном списке числятся несколько десятков фильмов и сериалов. Однако в личной жизни артистке повезло не настолько сильно, как в творчестве.

В юности 36-летняя звезда экранов встречалась с коллегой по цеху Алексеем Чадовым, а позже состояла в отношениях с музыкантом Сергеем Шнуровым. Первым мужем актрисы стал руководитель пиар-компании Дмитрий Литвинов. В браке родился сын Филипп (о нем пойдет речь дальше).

Кстати, Дмитрий Литвинов отказывается общаться с журналистами на тему бывшей супруги. "Мы не общаемся" – заявил он дозвонившемуся корреспонденту издания Woman.ru.

После развода Оксана Акиньшина начала встречаться с певцом Алексеев Воробьевым. Расставшись, она вышла замуж за продюсера Аршила Геловани, но и этот брак распался. У бывших супругов остались двое наследников – сын Константин и дочь Эмми, – которые, как пишут СМИ, живут с отцом в Грузии.

На данный момент актриса состоит в отношениях с коллегой по цеху Данилой Козловским, хотя официально еще не развелась. Пара периодически появляется вместе на светских мероприятиях. Меж тем, их недавнее появление на церемонии вручения Премии художественного театра Константина Хабенского спровоцировал скандал.

Едва артисты вошли в здание, как Данила Козловский бросил свою спутницу и отправился общаться с другими гостями прекрасного пола. Впрочем, речь не о нем. Дело в том, что старший сын артистки страдает от тяжелого недуга.

В свое время Оксана Акиньшина шокировала фанатов, оставив наследника своим родителям. Пока бабушка с дедушкой занимались воспитание ребенка, его мать строила карьеру в Москве.

Скриншот: mos-gorsud.ru/rs/presnenskij

На этой почве разгорелся грандиозный скандал. Оказалось, что отец звезды подал на нее в суд, требуя взыскать алименты на содержание ребенка. Однако параллельно идет другое разбирательство. Оксана Акиньшина судится с Аршилом Геловани за каждую копейку.


29 апреля 2023, 06:28
Оксана Акиньшина. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Woman.ru✓ Надежный источник

Фоторепортаж

"Почту за честь": Козловскому предложили стать послом

Данила Козловский и Оксана Акиньшина. Фото: Пресс-служба
Фото: Пресс-служба
Фото: Дни.ру/ Феликс Грозданов
Фото: Дни.ру/ Феликс Грозданов

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