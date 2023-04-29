Не только блогеры: известную российскую певицу посадили в "Бутырку" за отмывание денег

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Пятница 28 апреля

02:12Аренда квартир на майские подорожала на 12% 00:38Не только блогеры: известную российскую певицу посадили в "Бутырку" за отмывание денег 22:14"Не увидим больше": обуглившую лицо Андрееву турнули с ТВ после пожара 20:12"Я тебя люблю": бурный секс Бузовой с бывшим привел к зачатию малышки 19:30"Получила ножом в живот": На известную российскую актрису напали около дома 19:00"Души нет": Забеременевшая от Бероева Алферова избавилась от малышки ради карьеры 18:40"Ешьте свои козявки": плюнувшая в народ Малышева плеснула водки в эфире Первого канала 18:20На воре шапка горит: как мошенники обдирают россиян в майские праздники 18:00"Остается молиться": бледный как мел Корчевников скрючился в агонии 17:40"Озлобленные, невоспитанные люди": Якубович разнес "Поле чудес" после ухода 17:20"Пытаюсь": ушедший на небеса после болезни Пьеха боролся до конца 17:00"Мама": Постаревшую Джанабаеву сняли с малышом на руках после измены 16:40Подружка оголтелой Хаматовой бросила мужа-чужестранца и вернулась в Россию 16:20Последовавшую за Блиновской Собчак сдали с потрохами: Подлые преступники 16:00"Я рада за Надю": жена Михалкова поздравила дочь-разведенку с важным событием 15:40Еврей Галкин* сделал громкое заявление о президентстве в России: Это мое 15:20Лишение свободы на 10 лет: что ждет "королеву марафонов" Блиновскую после суда 15:00В Москве в пруду нашли двух утопленников 14:40"Вырезать": Шахназаров вынес приговор плюнувшему в россиян Смольянинову* 14:20"Больше, чем у Харламова": Стонущая Асмус потискала член перед камерой 14:00"Это ужасно": Губин яростно вмазал схватившемуся за конец Киркорова Шаману 13:40В подмосковном Клину вспыхнул масштабный пожар 13:20В колготках и блестящем боди: Появившегося на людях в бабьем тряпье Киркорова подняли на вилы 13:00Мамины глаза: красавица-дочь поразила фантастическим сходством с умершей Началовой 12:40"Чушь, ложь": раскрыт обман с продажей замка Пугачевой 12:00"Сядет за решетку": Облапавший фанатку за грудь Киркоров по уши вляпался 11:40"Рыдала ему в трубку": Объявившая о беременности нищебродка Лолита рассталась с любимым 11:20Ответит в суде: "королева марафонов" Блиновская исполнила желание правоохранительных органов 11:00Некроз, гангрена и ампутация: врач вынес приговор запустившему себя Жукову 10:40"Нам не по пути": объявившая об активном поиске Нинидзе сунула Виторгану свой завядший цветок 10:20"Была задержана": Последовавшая примеру Блиновской Собчак нашла проблем на свою голову 10:00"Боюсь умереть каждый день": не стало разбитого невралгией Андрея Губина 09:40"Буду ее продолжением": внучка о своей судьбе после смерти Долиной 09:20Ботокс, ринопластика, липосакция: Какик пластические операции делала Виктория Боня 09:00Поселились в США, но зарабатывали в России: кто из звезд уехал до СВО 08:40Как по закону избежать работы в майские праздники 08:20Интерес пропал: Робби Уильямс обламывает жену в интиме после отказа от препарата 08:00Спрос на элитные ЖК подскочил в 2,5 раза 06:26"Чудовищные вещи": всплыло темное прошлое арестованного брата Волковой 04:05Как подобрать солнечные очки: объяснила офтальмолог 02:14На каждого арендатора приходится 3 квартиры 00:22Невозможно узнать: в кого превратилась наркозависимая алкоголичка Линдси Лохан 21:58Не стало Софии Ротару: звезду помянули на громкой церемонии 21:06"Перестала вставать": Хирург склонился над Поплавской после отказа почек 20:34Осунулся и сдал: ставший затворником Нагиев появился на юбилее Долиной 19:21Развод и девичья фамилия: нарожавшая от Матвеева Боярская потеряла все 19:00"Приятный бонус": к ЕГЭ раздают дополнительные баллы 18:40"Дешевый хайп": продажа замка Пугачевой оказалась фальшивкой 18:20"Заставил обратить внимание": SHAMAN вывалил свое добро наедине с Киркоровым 18:00"Предательство": в паршивом браке Собчак и Богомолова вылез любовник
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Не только блогеры: известную российскую певицу посадили в "Бутырку" за отмывание денег

Не только блогеры: известную российскую певицу посадили в "Бутырку" за отмывание денег
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Певица оказалась за решеткой на полгода.

Сегодня в России на глазах у миллионов людей происходят уникальные трансформационные явления в экономике. Блогеры, которые смогли подняться с нуля и стали миллионерами – в один миг теряют все и оказываются под уголовным наказанием. В бюджет страны они должны выплатить сотни миллионы рублей, которые пополнят российскую казну в столь непростое время.

Блогера Елену Блиновскую сегодня доставили в суд в Москве, пишет RT. Против нее возбудили аж два уголовных дела – о невыплате налогов и отмывании денег в особо крупном размере.

Но расстраиваться и стыдиться вчерашним богачам-блогерам не стоит. Ведь так было во всем времена. Высоко взлетишь – больно падать, говорили наши предки.

Как раз на эту тему в онлайн-кинотеатре KION вышли документальные ленты "Бутырка" и "Владимирский Централ", которые рассказывают в том числе об известных людях, которые отбывали там срок. В разные времена заключенными здесь были политики и артисты — Александр Солженицын, Осип Мандельштам, Варлам Шаламов, Феликс Дзержинский, Лев Троцкий и другие.

Так, знаменитая певица Жанна Агузарова в свое время тоже оказывалась на скамье подсудимых. Полгода она отсидела в "Бутырке" и полтора на исправительных работах. Певицу посадили как раз после того, как полиция решила проверить доходы от ее концертов. Как выяснилось, там все было нечисто. Речь, как и в ситуации с блогерами, шла об отмывании денег.

29 апреля 2023, 00:38
Бутырка. Фото: Viktor Chernov/ Russian Look/ Globallookpress.com
Starhit✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Самые экстравагантные костюмы Жанны Агузаровой

Агузарова стала солисткой группы «Браво» в 1983-м. Первый концерт коллектива состоялся в декабре того же года на дискотеке в здании московского велотрека «Крылатское».
Песня «Чудесная страна» в исполнении Агузаровой прозвучала в знаменитом фильме Сергея Соловьева «Асса».
В 1987 году "Браво" выпустили свою первую пластинку. Альбом получил название Bravo и разошелся тиражом 5 миллионов копий.
В 1988 году Агузарова ушла из группы, занявшись сольной карьерой.
В 1990 году окончила Высшее музыкальное училище имени Михаила Ипполитова-Иванова (Ипполитовку), записала «Русский альбом», в который вошли ее сольные работы, недолгое время работала в Театре песни Аллы Пугачевой.
В 1993-м Жанна приняла участие в турне по СНГ, посвященном 10-летию группы «Браво».
В 1998 году певица отправилась в тур в честь 15-летия группы «Браво», но выступила лишь на пяти концертах.
В 2003 году Агузарова выпустила альбом Back2Future ("Назад в будущее") — последний на сегодня официальный диск певицы.
Жанна Агузарова периодически выступает в клубах. Основу ее репертуара составляют хиты группы «Браво» и песни из «Русского альбома».
На съемках шоу "Вечерний Ургант", 2016 год.

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