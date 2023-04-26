"В армию и на границу с Палестиной": Израильтянина Галкина* отправляют защищать новую родину

Концерты Максима Галкина* на русском могут закончиться.

Алла Пугачева с мужем и детьми теперь живет в Израиле. Говорят, что супруги даже успели получить местное гражданство. В семье теперь один кормилец – комик, который за милую душу развлекает зарубежных зрителей шутками на русском языке, в которых, как правило, поливает грязью свою родину. Однако такие концерты для Максима Галкина* могут закончиться.

Сегодня юморист вышел на связь с поклонниками, чтобы поздравить всех причастных с Днем независимости Израиля. И сделал он это на иврите, не произнеся ни слова на родном языке. Сколько же восхищенных комментариев он получил в свой адрес! Жители Земли обетованной, удивившись его навыкам, принялись отмечать, что он стал истинным гражданином Израиля и даже назвали его членом семьи.

Вот только некоторым показалось, что знания иврита, наличия гражданства и корней все же недостаточно. Для принятия в еврейскую общину нужно сделать что-то более значимое. Поэтому Максима Галкина* отправили защищать новую родину, к которой он так успел прикипеть. А у страны, как известно, конфликт с Палестиной.

"Вот это я понимаю гражданин Израиля! В армию можно его и на границу с Палестиной. Должен пройти посвящение в евреи", – предложила пользовательница.

А кого-то возмутило то, как муж Аллы Пугачевой ради местных "забывает русский язык". Но почему-то продолжает благодаря ему зарабатывать. Максиму Галкину* предложили изменить репертуар и добавить шутки на иврите – так мол, более патриотично.

*признан иноагентом по решению Минюста РФ.

