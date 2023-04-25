"Пополнение": новорожденный ребенок Прилучного появился на свет раньше срока

Раскрасневшуюся жену Павла Прилучного застали с лысой головкой.



На носу – май месяц, а именно в нем, как предсказывали многие, и должна разродиться жена Павла Прилучного. Ведь, судя по последним снимкам, живот у Зепюр Брутян уже опустился, а это значит, что до родов осталось всего ничего.



Публика уже смогла вычислить и роддом, в который отправится брюнетка, и то, какого пола будет малыш. Большинство ее подписчиц уверены, что родится сын, ведь красоты Зепюр не растеряла, а это, согласно приметам, происходит лишь тогда, когда в животе находится наследник.

Тем не менее, несмотря на приближение даты родов, жена Павла Прилучного дома не заперлась, а выходит в свет. Встретилась, например, в ресторане с подругой, которая так радовалась круглому животу Зепюр Брутян, что перестаралась с подписью к видео.

"Пополнение", – эмоционально воскликнула женщина в личном блоге.



Таким образом, в представлении близкой приятельницы новорожденный ребенок Прилучного появился на свет раньше срока. Не забыла та и посмеяться в видео над женой Павла Прилучного прилепив ей на живот большой раскрасневшийся смайлик без волос, чтобы немного скрыть огромное беременное пузо Зепюр Брутян.



