Лишенного секса Верника застукали в объятиях молодого парня

Игорь Верник шокировал публику.

Бессменный ведущий "Клуба веселых и находчивых" Александр Масляков, похоже, окончательно, передал свой пост артистам, которых раньше активно пригашал в жюри юмористической программы. За заветной тумбой уже успели побывать Дмитрий Хрусталев, Вадим Галыгин, Валдис Пельш, Дмитрий Нагиев и другие. А в первой четвертьфинальной игре ведущим стал Народный артист России Игорь Верник.

Поклонники КВН смогли насладиться любимой игрой в минувшую субботу, 22 апреля. Блестящими выступлениями отличились не только команды, но и ведущий шоу. Актер театра и кино продемонстрировал высокий уровень самоиронии, что позволило участникам задействовать ведущего в своих номерах, щедро поливая его острыми шутками.

Актер театра и кино шокировал публику своей открытостью и готовностью посмеяться над самим собой. К примеру, будущие победители первого четвертьфинала – сборная МАИ – показали музыкальный номер на тему неразделенной любви.

Юмористический коллектив отметил, что далеко не все успешные люди всегда были такими. Они показали фото молодого Игоря Верника, пошутив, что в Советском Союзе не было секса только у него. Рассмеявшись, артист опустился на колени и, изображая горе, исполнил вместе с одним из игроков песню "Эндорфин" Макса Коржа.

После этого Игорь Верник обнялся с молодым участником сборной МАИ, который весь номер изображал отвергнутого женщинами парня. К слову, за музыкальный номер команда получила высший балл от жюри КВН и заняла первое место в игре.