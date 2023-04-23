Уже почернел: свернувшего шею Алексея Панина обступила толпа детей

Появились жуткие кадры с Алексеем Паниным из Израиля.

После отъезда из России артист пытается найти источники заработка в Испании. По его словам, по профессии работать непросто, поэтому он вместе с дочерью проматывает то, что удалось скопить в России.

Однако не так давно Алексею Панину повезло: его пригласили участвовать в антрепризе по пьесе Александра Гельмана "Скамейка". Вместе с малоизвестными артистами звезда фильма "Жмурки" теперь колесит по Европе и выступает перед русскоязычной диаспорой.

Организовать гастроли получилось и в Израиле, где, как известно, проживает огромное количество выходцев из России и стран СНГ. Стоит отметить, что, приехав на Святую Землю, Панин успел практически сразу отличиться. Артист нацепил на голову кипу (традиционный еврейский мужской головной убор) и снял штаны, показав голую задницу прямо на улице.

Видимо, свернувшему шею в радостной ухмылке артисту плевать на традиции страны, в которой он пребывает. Зато можно заметить, что Панин уже почернел от загара во всех возможных местах.

Также актер решил провести экскурсию по залу, в котором пройдет спектакль "Скамейка". Мужчину обступила толпа детей, которым он пытался на смеси русского с английским объяснить, что интересного есть за кулисами. Правда, в итоге все общение происходило со взрослыми, сопровождавшими малышей, так как юные театралы, кажется, не понимали, что говорит Алексей Панин.