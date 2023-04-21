Без штанов и со свернутой шеей: новые подробности ухода Алексея Панина

Алексей Панин предстал в страшном виде.

Российский актер Алексей Панин несколько лет назад переехал вместе со своей дочерью в Испанию. Артист раскритиковал Россию и ее граждан и нахамил в адрес бывших поклонников. С тех пор артиста не отпускает связь с родиной, и он никак не может о ней забыть, каждый день так или иначе упоминая в своих публикациях о России.

Однако жизнь на чужбине не казалась Алексею Панину сказкой, ведь поначалу он не смог работать там по профессии, а деньги где-то брать было надо. Панину не давали в Испании роли из-за его скандального имиджа.

Но наконец жизнь Панина изменилась, и сейчас он гастролирует по загранице со спектаклем "Скамейка", в котором играет главную роль. Ради того, чтобы его взяли на роль, ему надо было сделать все, чтобы зритель забыл о его скандальном имидже.

Вчера Алексей Панин играл спектакль в Израиле. Перед уходом на сцену звезда "Жмурок" не удержалась и показала людям свое истинное лицо. На опубликованном в телеграм-канале фото Панин предстал словно со свернутой шеей и без штанов в белых стрингах с голым задом.

"Специально для Российских СМИ. Поцелуйте меня сюда", – написал Панин.