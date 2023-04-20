"Выпил коньяка": Появилось видео последних минут жизни Панина перед уходом

О том, что Алексея Панина не стало, россияне узнали вчера.

Звезда "Жмурок" отвернулась от России и перебралась в Испанию. Жизнь на чужбине оказалась весьма не простой: актер не раз жаловался на то, что не может работать по профессии, а это, соотвественно, отсутствие возможности зарабатывать. По словам Алексея Панина, ему не давали роли из-за скандального имиджа, который ему якобы выдумали СМИ.

Но, кажется, в жизни беглеца все же наступила белая полоса, ведь ему наконец-то нашлась работа. Теперь актер гастролирует по зарубежным городам со спектаклем "Скамейка", в котором ему досталась главная роль. В одном из недавних интервью режиссер постановки рассказал, на что пришлось пойти звезде "Жмурок" ради места на сцене.

Как оказалось, ему нужно было сделать так, чтобы зритель, смотря на него на сцене, забывал что он – тот самый известный актер. Можно сказать, что на время действия спектакля Алексея Панина не стало, ведь он перевоплотился в своего героя. Вчера в этом амплуа артист появился перед жителями Израиля. Но сначала показал обстановку перед началом спектакля.

В соцсетях появилось видео последних минут жизни Алексея Панина перед уходом на сцену. Своим поклонникам он жаловался, что тяжело перенес перелет, однако справиться с плохим самочувствием ему помог его старый друг – алкоголь.

"Я выпил 50 грамм коньяка и сейчас надеюсь, что будет лучше", – откровенно признался Алексей Панин.