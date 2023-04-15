Главное из мира шоу-бизнеса: проект "На днях" Тесты Подробности состояния Костомарова Игры Сонник

Топ новостей недели

Ради этого вышел из дома: Маликов приготовил россиянам роскошный подарокРади этого вышел из дома: Маликов приготовил россиянам роскошный подарок Агония: вскочивший с постели Костомаров ломанулся на улицу без ногАгония: вскочивший с постели Костомаров ломанулся на улицу без ног "Жизнь разделилась на до и после": Как семья переносит утрату Романа Костомарова"Жизнь разделилась на до и после": Как семья переносит утрату Романа Костомарова Аж волосы дыбом: Интим Пересильд с толпой мужиков в космосе сняли на камеруАж волосы дыбом: Интим Пересильд с толпой мужиков в космосе сняли на камеру

Лента новостей

Суббота 15 апреля

18:00"Ничем не могу помочь": раскрывшая душу Орбакайте отлетела после удара наотмашь 17:00Королева умерла: Пугачеву столкнули в пропасть с высокого пьедестала 16:21Настроение прекрасное: стало известно о местонахождении сбежавшей из России Королевой 16:06Семенович отказалась носить нижнее белье: Все продувает 15:10Оголившаяся Муцениеце похвасталась роскошным особняком 14:12"Особенно неожиданно": подробности тайного разговора Костомарова и Навки всплыли в Сети 13:11Сколько волка не корми: Прилучный вернулся к эскортницам накануне рождения ребенка 12:01"Очень скучаю": Буланова горько разрыдалась из-за болезненной утраты 11:09"Так и не написал": Гагарина заявила о причинах волнующего многих расставания 08:355 шедевров литературы в детективном жанре 06:01Экологичный праздник: в РЭО дали советы по проведению Пасхи 04:19Мода с металлическим отливом: металл в образах 02:23Лук из экокожи 00:15Аналитики подсчитали стоимость продуктов на Пасху 21:57"Никаких доходов не имею": бросивший лишний рот в виде дочери Козловский прилип к Акиньшиной 21:13"Дочка у них": Рудковская и Плющенко ждут третьего ребенка 20:30Может кончить в любой момент: любящий извращения муж Бабкиной дошел до предынфарктного состояния 19:26"Царствие небесное": сгоревшую жену Виторгана оплакивает вся страна 19:00Гастрит: как питаться при воспалении слизистой желудка 18:22"Вторая свадьба": Кабаева рассекретила хоромы в преддверии торжества 18:00Как у Костомарова: сдавшему из-за рака Баскову отрезали самое дорогое 17:40"Цены замрут": экономист Масленников спрогнозировал ситуацию на валютном рынке 17:20Жених на 10 лет младше: дважды разведенную Гагарину снова позвали замуж 17:00Счастливая мама: 42-летняя Куркова засветила животик перед родами 16:40"Это мой": на кого Боярская променяла Матвеева после развода 16:20Народное средство от накипи в чайнике: Бабушкин секрет 16:00"Вплоть до летального исхода": чем опасны тренировки на голодный желудок 15:40Без трусов: Цымбалюк-Романовская сняла любимого с маленьким причиндалом 15:20"Уберите от меня эту!": Молодая соперница набросилась на Собчак после расставания с Богомоловым 15:00В одной из квартир на севере Москвы загорелся холодильник 14:20Россияне рыдали на прощании с Эдуардом Багировым 14:00Не сама: Вскрылась грязная подноготная популярности Ирины Дубцовой 13:20"Камни будут с неба лететь": пронзительное высказывание Орбакайте о живущей с иноагентом Пугачевой 13:00Суд и иск на миллионы: Бузова нарвалась на проблемы из-за алкоголя 12:40Возбудила Байдена: Леди Гага получила пост в Белом доме 12:20Жена в гневе: Свалившаяся с неба молодуха ухаживает за тяжелобольным Костомаровым 12:00Лицо опухло: Прилучный изводит молодую жену на последних сроках беременности 11:40Кормят из трубочки: Тяжелобольной малышке Орловой стало хуже 11:20Эксперты поддержали идею Путина о расширении льготной ипотеки 11:00Скучающий по России Милохин и мечтающая о Каннах Бузова: 8-й выпуск "На Днях" 11:00Для школьников Энергодара открылся первый "Атомкласс" 10:40Клубные дома в Москве подорожали на 64% 10:20Когда отключат отопление в Москве 10:10У Собчак траур: умер Богомолов 10:00В Казани наценка на жилье достигает 103% 09:20"Операция была необходима": Изуродовавшая себя Агузарова вышла в люди с новым лицом 09:00Росстат отчитался о ценах на стройматериалы 08:40Нетипичная Москва: современные шедевры столичной архитектуры 08:20Как сберечь десны и зубы от травмирования: объяснил стоматолог 08:01"Должен помогать на передовой": соперника SHAMAN отправили отдавать долг родине
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35

"Ничем не могу помочь": раскрывшая душу Орбакайте отлетела после удара наотмашь

"Ничем не могу помочь": раскрывшая душу Орбакайте отлетела после удара наотмашь
106

Кристина Орбакайте была сильно ранена самым близким мужчиной.

Песня Кристины Орбакайте "Алла будет петь", в которой исполнительница защищает свою сбежавшую из России мать от ненавистников, уже наделала немало шуму. Скептики уверена что песня насквозь пропитана политикой, а вот поклонники династии считают, что вдохновением стала лишь любовь к матери.

Однако самый болезненный удар получила Кристина Орбакайте от близкого человека. Тем, кто ранил ее сильнее всего, стал ее отец Миколас Орбакас.

Журналистам, которые обратились к нему за комментарием, мужчина сказал такую фразу, после которой раскрывшая душу Кристина Орбакайте схватилась бы за сердце. Оказалось, что за творчеством дочери Миколас вовсе не следит, поэтому новую песню наследницы еще не слышал.

"Я пока не слышал эту песню, ничем не могу помочь", – отказался от комментариев отец Кристины Орбакайте.

Таким образом, можно сказать что Орбакайте отлетела после удара наотмашь из-за безразличия отца. А ведь выход песни специально был запланирован на 15 апреля, День рождения Аллы Пугачевой!

Не промолчали и пользователи Сети.

"Нельзя осуждать дочернюю любовь и преданность", "Поддержала маму-молодец, но такую муть исполнить певице её уровня", "Хитрый литовец никогда плохого слова о Пугачевой и Орбакайте не говорит – вдруг денежку к его маленькой пенсии подкинут" – позлословили комментаторы о Кристине Орбакайте и ее родителях.


15 апреля 2023, 18:00
Кристина Орбакайте. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Абзац медиа✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Собчак, Гагарина и другие: кто из звезд пробился в шоу-бизнес из-за громкой фамилии

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Фото: Dmitry Golubovich/Russian Look/www.globallookpress.com
Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Фото: Павел Кашаев/Global Look Press/www.globallookpress.com/www.globallookpress.com

По теме

"Пугачева открывает гастрольный тур": Примадонна возвращается на сцену с новой программой
Кристина Эдмундовна Орбакайте

Кристина Эдмундовна Орбакайте певица, актриса

Королева умерла: Пугачеву столкнули в пропасть с высокого пьедестала

Королева умерла: Пугачеву столкнули в пропасть с высокого пьедестала
Названа новая главная женщина российской эстрады. С журналистами пообщался музыкальный критик и телеведущий Сергей Соседов.

Настроение прекрасное: стало известно о местонахождении сбежавшей из России Королевой

Настроение прекрасное: стало известно о местонахождении сбежавшей из России Королевой
Наташа Королева схватила паспорт и прыгнула в самолет, чтобы сбежать от проблем. Стало известно о местонахождении сбежавшей из России Наташи Королевой.

Семенович отказалась носить нижнее белье: Все продувает

Семенович отказалась носить нижнее белье: Все продувает
Артистка готовится к дачному сезону. Представители отечественного шоу-бизнеса, как и все остальные россияне, уже готовятся к открытию дачного сезона.

Оголившаяся Муцениеце похвасталась роскошным особняком

Оголившаяся Муцениеце похвасталась роскошным особняком
Агата Муцениеце упорно трудилась ради особняка за 20 миллионов. После развода с Павлом Прилучным Агата Муцениеце осталась с детьми в их московской квартире.

"Особенно неожиданно": подробности тайного разговора Костомарова и Навки всплыли в Сети

"Особенно неожиданно": подробности тайного разговора Костомарова и Навки всплыли в Сети
Стало известно о чем успели пообщаться Роман Костомаров и Татьяна Навка. Последние новости о состоянии здоровья Романа Костомарова обнадеживают.

Выбор читателей

13/04Чтв4 года борьбы с раком: дочь показала Заворотнюк-старшую без прикрас 13/04Чтв"Это невероятно": увидевшая Костомарова Навка сорвалась на крик 14/04Птн"Это мой": на кого Боярская променяла Матвеева после развода 13/04Чтв"Ей 18": плюнувший на жену 45-летний Бероев спутался с молодой красоткой 14/04ПтнТеперь официально: Букингемский дворец объявил о расставании принца Гарри и Меган Маркл 14/04ПтнМожет кончить в любой момент: любящий извращения муж Бабкиной дошел до предынфарктного состояния