"Ничем не могу помочь": раскрывшая душу Орбакайте отлетела после удара наотмашь

Кристина Орбакайте была сильно ранена самым близким мужчиной.



Песня Кристины Орбакайте "Алла будет петь", в которой исполнительница защищает свою сбежавшую из России мать от ненавистников, уже наделала немало шуму. Скептики уверена что песня насквозь пропитана политикой, а вот поклонники династии считают, что вдохновением стала лишь любовь к матери.

Однако самый болезненный удар получила Кристина Орбакайте от близкого человека. Тем, кто ранил ее сильнее всего, стал ее отец Миколас Орбакас.

Журналистам, которые обратились к нему за комментарием, мужчина сказал такую фразу, после которой раскрывшая душу Кристина Орбакайте схватилась бы за сердце. Оказалось, что за творчеством дочери Миколас вовсе не следит, поэтому новую песню наследницы еще не слышал.

"Я пока не слышал эту песню, ничем не могу помочь", – отказался от комментариев отец Кристины Орбакайте.

Таким образом, можно сказать что Орбакайте отлетела после удара наотмашь из-за безразличия отца. А ведь выход песни специально был запланирован на 15 апреля, День рождения Аллы Пугачевой!

Не промолчали и пользователи Сети.

"Нельзя осуждать дочернюю любовь и преданность", "Поддержала маму-молодец, но такую муть исполнить певице её уровня", "Хитрый литовец никогда плохого слова о Пугачевой и Орбакайте не говорит – вдруг денежку к его маленькой пенсии подкинут" – позлословили комментаторы о Кристине Орбакайте и ее родителях.





