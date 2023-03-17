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Пятница 17 марта

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"Боярский уже все": резко сдавшего артиста окружили на прощание

"Боярский уже все": резко сдавшего артиста окружили на прощание
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Михаил Боярский безнадежен.

Совсем недавно стало известно о том что ведущий КВН Александр Масляков уходит на пенсию по состоянию здоровья. А теперь подобную фразу произнес и Михаил Боярский.

Резко сдавшего после ковида Михаила Сергеевича состояние здоровья вынудило отказаться от главной страсти своей жизни. Постарался он убедить поклонников в том, что в 73 года ему лучше выбрать профессию дедушки, нежели чем профессию актера.

В этой ситуации поподробнее захотела разобраться таролог Марианна Абравитова. Было ли искренним заявление Михаила Боярского или же это лишь попытка привлечь к себе внимание?

Как показали специалисту карты, Боярский действительно охладел к сцене. Его покинуло желание жить как на съемочной площадке, так и на театральных подмостках. Теперь душа обладателя знаменитых усов хочет больше времени находиться рядом с близкими, которые окружили на прощание. Ведь сейчас лишь они заслуживают его полного и безраздельного внимания.

И плохое самочувствие Михаила Боярского, утверждает эзотерик, здесь не причем. Артист столько лет был связан с кинематографом, что просто-напросто сыграл все роли, которые хотел. Разумеется, он не поставит жирный крест на всем, что связано с театром, но будет делать это исключительно из практичных соображений.

"Боярский потерял интерес к работе. Михаил Сергеевич уже все попробовал, все видел и все знает", – заключила о Михаиле Боярском таролог.


17 марта 2023, 09:00
Михаил Боярский. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Тайны звезд✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Михаил Боярский наконец показал внука

Лариса Луппиан и Михаил Боярский с внуком.
Режиссер Наталья Бондарчук.
Певица Елена Максимова.
Актер и режиссер Сергей Никоненко.
Композитор Григорий Гладков.
Продюсер, президент Ассоциации каскадеров РФ Александр Иншаков.
Певец Родион Газманов.
Актриса Лариса Луппиан с внуком Андреем.
Художник и продюсер Павел Каплевич, председатель жюри игровых фильмов, режиссер Светлана Дружинина и кинооператор Анатолий Мукосей.
Актер, председатель оргкомитета фестиваля Дмитрий Харатьян с супругой актрисой Мариной Майко.

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