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Суббота 22 апреля

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Как у Костомарова: распоротая врачами Успенская теперь на протезах

Как у Костомарова: распоротая врачами Успенская теперь на протезах
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Роман Костомаров и Любовь Успенская испытали одну и ту же участь.

Похоже, они товарищи по несчастью. И пускай случай, который сделал фигуриста инвалидом, гораздо печальнее, поклонники певицы от досады качают головой. Роман Костомаров, как и Любовь Успенская, перенес целый ряд хирургических манипуляций. Анализы перед операциями у обоих оказались неутешительными.

Впрочем, на этом все сходство и заканчивается. Роман Костомаров потерял ноги, а Любовь Успенская всего лишь грудь, да и то по собственному желанию. Дело в том, что маммопластика требует регулярного обновления, потому что импланты имеют свойство изнашиваться. Ведь это протезы для изменения формы и размера молочных желез.

Когда настала пора обновлять грудные вставки, пенсионерка Любовь Успенская прошла диагностику, но врачи ей отказали из-за повышенных рисков. Тогда ей пришлось сдать анализы заново, и уж затем хирурги распороли ее, вынув "каменные" из-за длительного ношения импланты. Эта беда случилась еще до трагического случая с Романом Костомаровым.

Вместо "каменных" Любе-Любоньке вставили новые протезы, теперь она на них поддерживает свою природную красоту. Любовь Успенская еще легко отделалась, ведь в ее возрасте не каждый человек просыпается после наркоза.

Напомним, Роман Костомаров тоже готовится к жизни с протезами. Фигурист мужественно принял потерю ног, а эксперты подозревают, что не за горами и его возвращение на лед.

22 апреля 2023, 12:57
Роман Костомаров. Фото: Dmitry Golubovich/Global Look Press/www.globallookpress.com
Тайны звезд. АСТРО• Требует проверки

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Не только Костомаров: кому из звезд ампутировали ноги

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Лев Яшин. Фото: imago sportfotodienst via www.im/www.imago-images.de/www.globallookpress.com
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