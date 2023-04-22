Как у Костомарова: распоротая врачами Успенская теперь на протезах

Роман Костомаров и Любовь Успенская испытали одну и ту же участь.

Похоже, они товарищи по несчастью. И пускай случай, который сделал фигуриста инвалидом, гораздо печальнее, поклонники певицы от досады качают головой. Роман Костомаров, как и Любовь Успенская, перенес целый ряд хирургических манипуляций. Анализы перед операциями у обоих оказались неутешительными.

Впрочем, на этом все сходство и заканчивается. Роман Костомаров потерял ноги, а Любовь Успенская всего лишь грудь, да и то по собственному желанию. Дело в том, что маммопластика требует регулярного обновления, потому что импланты имеют свойство изнашиваться. Ведь это протезы для изменения формы и размера молочных желез.

Когда настала пора обновлять грудные вставки, пенсионерка Любовь Успенская прошла диагностику, но врачи ей отказали из-за повышенных рисков. Тогда ей пришлось сдать анализы заново, и уж затем хирурги распороли ее, вынув "каменные" из-за длительного ношения импланты. Эта беда случилась еще до трагического случая с Романом Костомаровым.

Вместо "каменных" Любе-Любоньке вставили новые протезы, теперь она на них поддерживает свою природную красоту. Любовь Успенская еще легко отделалась, ведь в ее возрасте не каждый человек просыпается после наркоза.

Напомним, Роман Костомаров тоже готовится к жизни с протезами. Фигурист мужественно принял потерю ног, а эксперты подозревают, что не за горами и его возвращение на лед.