Провалам Бузовой нашли простое объяснение: Вызывает негативные чувства

Ольгу Бузову преследуют неудачи?

Почти 20 лет Ольга Бузова не сходит с экранов телевизоров. Большая часть карьеры телезвезды – это реалити-шоу "Дом-2", где она была сначала участницей, а потом ведущей. В 2016 году Ольга стала еще и певицей. На этом поприще знаменитость демонстрирует успехи по сей день. Россияне слушают ее песни, ходят на ее концерты, следят за ее появлениями на мероприятиях и в телевизионных проектах.

Но иногда фортуна поворачивается к Бузовой спиной. Еще находясь в браке с футболистом Дмитрием Тарасовым, телезвезда выпустила книгу "Цена счастья", которая продавалась с трудом. В конечном итоге книжные магазины отдавали откровенные рассказы Ольги почти бесплатно – за 9,90 рубля.

Ресторан BUZfood, который несколько лет назад с помпой открывала Бузова, тоже быстро закрылся. Мало кто хотел поесть в месте, где были портреты поющей телеведущей, а в меню были отсылки на ее творчество. Криптовалюта Buzcoin тоже оказалась никому не нужной.

"Просто она хороша лишь в том, чем занимается последние 20 лет. Она делает шоу, за которым многим интересно наблюдать", – считает журналист, светский обозреватель Евгений Елисеев.

Ведущий ютуб-шоу "На Днях" отметил, что к Ольге Бузовой как к медиаперсоне сложно быть равнодушным. "Либо она вызывает восторг своим трудолюбием, непосредственностью и искренностью, либо вызывает какие-то негативные чувства, что тоже для нее хорошо. Это все равно внимание, а значит, и трафик, деньги и тому подобное. Так что она все равно молодец, а провалы свойственны каждому человеку", – высказался светский обозреватель.