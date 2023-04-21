"Влюблены друг в друга": Пойманные за интимом Королева и Агутин годами скрывали отношения

Полуголых Наташу Королеву и Леонида Агутина сняла камера.

Попавший в Интернет снимок певицы и музыканта наделал очень много шума. В кадре муж Анжелики Варум и жена Тарзана лежат полуголые на песке. Очевидно, что фотограф поймал звезд в довольно интимный момент, Наташа Королева и Леонида Агутин находятся очень близко друг другу, да еще и с обнаженными частями тела – торсом и животиком.

Снимок, о котором идет речь, архивный. Судя по всему, тогда певица встречалась с Игорем Николаевым и, как теперь выяснилось, тесно общалась с музыкантом. Контекст снимка не понятен. А россияне тут же стали предполагать, что между коллегами закрутился роман и "все было". Самые пугающие мысли у поклонников: неужели "русалка" изменяла своему "дельфину"?

Многим вообще показалось странным, что Наташа Королева и Леонид Агутин годами скрывали отношения, какими бы они ни были. И пока герои пикантного кадра отмалчиваются, журналисты обратились к картам таро, чтобы понять, что же все-таки связывало звезд в молодости.

Таролог Марианна Абравитова успокоила фанатов, заврив, что романа точно не было. Карты сказали, что, вполне возможно, симпатия имела место быть, но грань музыкант и певица не переходили.

"Если порыться в семейных архивах, там можно найти и более пикантные фотографии, но это не значит, что они были влюблены друг в друга", — рассказала о прошлом Наташи Королевой и Леонида Агутина таролог.