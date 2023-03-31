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Пятница 31 марта

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Срочно! Еле двигающемуся Олешко экстренно вызвали скорую в театр

Срочно! Еле двигающемуся Олешко экстренно вызвали скорую в театр
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Подробности состояния Александра Олешко.

В жизни знаменитого актера ничего не предвещало беды. Он, как всегда, усердно трудился, готовился к предстоящим спектаклям, однако внезапно его настигли проблемы со здоровьем. Александру Олешко стало плохо незадолго до выхода на сцену, а в театр имени Вахтангова пришлось вызывать медиков.

В СМИ появилась информация о том, что артист шел на работу и по дороге оступился, что, собственно, и вызвало травму. Звезда "Папиных дочек" почувствовала сильную боль в ноге. Из-за этого актер буквально еле двигался, ведь, как сообщается в прессе, он с трудом дошел до театра. Действовать надо было быстро, ведь в этот день любимец миллионов должен был выйти на сцену. Поэтому коллеги, увидев его в таком состоянии, экстренно вызвали скорую помощь.

Прибывшие на место медики диагностировали растяжение связок. Они предложили Александру Олешко отправиться в травмпункт, однако получили отказ. Он прекрасно понимал, что не может подвести зрителей. Актеру перебинтовали ногу, и в таком состоянии он вышел на сцену. Также сообщается, что в перерывах звезде потребовались обезболивающие уколы.

Кажется, зрители даже не заметили проблемы со здоровьем у артиста, ведь он пробыл на сцене до самого конца постановки. Уходить на больничный, как пишут СМИ, он не собирается. Впереди у премьерная постановка "Павел Первый", в которой ему досталась главная роль. И выйти на сцену Александр Олешко, несмотря на травму, планирует.

31 марта 2023, 15:00
Александр Олешко. Фото: Bulkin Sergey/news.ru via/Global Look Press/www.globallookpress.com
Московский Комсомолец✓ Надежный источник

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