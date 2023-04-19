Заподозренный в преступлении Козловский предстанет перед судом: Придется ответить по закону

Данила Козловский сделал заявление.

С началом специальной военной операции на Украине некоторые отечественные звезды, которые без каких-либо смущений зарабатывали неплохие деньги в России, моментально переобулись и стали демонстративно ненавидеть нашу страну. Часть ограничилась гневными поставим в социальных сетях, часть сбежала за границу.

Однако патриотично настроенные граждане не дают спуску даже кумирам миллионов. Общественные деятели время об времени обращаются в компетентные органы с просьбой проверить того или иного артиста на предмет дискредитации Армии России, государственной измены или финансирования вражеских режимов – все это является преступления. Под подозрения активистов попал и актер Данила Козловский.

Общественники Виталий Бородин обратился в Генеральную прокуратуру РФ с просьбой разобраться в деле Заслуженного артиста России. Он обратил внимание, что во время очередного интервью актер выложил фрагмент своего фильма, в котором говорится о необходимости участвовать в протестах.

Мало того, что Данила Казловский пошел на интервью к признанной Минюстом РФ ионогеном Ирине Шихман, так еще и выбрал очень красноречивый фрагмент из кино. Общественный деятель задал множество острых вопросов. Впрочем, звезда заявила, что не согласна с данной позицией.

Теперь Данила Козловский предстанет перед судом. Он обратился в суд для защиты чести и достоинства. Вряд ли это решение удивило Павла Бородина, ведь он заранее отметил, что готов к любому развитию событий. "Вам придется ответить по закону за каждый ваш пост в социальных сетях", – обратился к актеру активист.