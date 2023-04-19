Алексея Панина не стало: Тело сбежавшего на чужбину актера нашли на скамейке

Названа дата прощания с Алексеем Паниным.

Звезда "Жмурок" уже давно не живет в России. Вместе с дочерью актер сбежал в Испанию, откуда поливал грязью страну, подарившую ему деньги, работу и популярность. Алексей Панин как-то признавался, что на чужбине ему приходилось тяжело, потому что никто не брал его на работу по профессии из-за скандального имиджа.

К счастью для беглеца, дело ему нашлось. Теперь он участвует в постановке, которая называется "Скамейка". Впервые за эти годы актер отправился в гастроли. Конечно, проекты, в которых он участвовал на родине, были более масштабные. Но, как говорится, на безрыбье и рак – рыба.

Надо бы порадоваться за Алексея Панина, ведь он снова ощутил себя звездой: ему хлопают в маленьких залах и даже берут интервью. В одном из последних он и его коллеги рассказали о спектакле. Режиссер Геннадий Готовчич заявил, что для ее успеха пришлось избавиться от личности российского актера, которая известна многим.

"Очень хотелось зрителя увлечь, чтобы зритель увидел персонажа, который любит, страдает, ревнует, врет", – говорит режиссер, уверяя, что задуманное получить воплотить в реальность.

Так что, на время постановки Алексея Панина, которого все знают, не стало. На скамейке, где происходит действие спектакля, нашли тело актера, который, по мнению режиссера, умело перевоплотился в главного героя. Судя по тому, как охотно ему дают роли на чужбине, жить в образе персонажа ему придется долго.