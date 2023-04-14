"Никаких доходов не имею": бросивший лишний рот в виде дочери Козловский прилип к Акиньшиной

Козловский не выдержал обвинений.

В последнее время вокруг российского актера Данилы Козловского ходит много нелицеприятных слухов. Обычно он старается не комментировать их, но на этот раз не выдержал. Недавно Виталий Бородин написал на Козловского жалобу в прокуратуру и обвинил его в "предательстве Родины". СМИ моментально растиражировали новость. Козловский не стал терпеть критику и опроверг все обвинения.

"Я никуда не уезжал из своей страны… никаких доходов, кроме российских, я не имею", – заявил Козловский.

Однако тут же он опроверг свои собственные слова и отметил, что один раз слетал в США в перерыве между спектаклями Петербуржского Малого драматического театра.

Также он отметил, что в США у него живет дочь, которую он хочет видеть, что считает вполне нормальным. В заключение актер добавил, что не имеет никакого гражданства кроме российского.

Напомним, в январе этого года Данила Козловский засветился вместе с Оксаной Акиньшиной в Третьяковской галерее. Актеры не стеснялись и не пытались скрывать свою близкую дружбу, нежно ворковали и даже обнимались. Фото их романтического свидания попало в интернет. Судя по тому, что дочь Козловского живет в США, то фактически, можно сказать, что бросивший лишний рот за океаном актер прилип к кошельку Акиньшиной.