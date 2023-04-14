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Пятница 14 апреля

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"Никаких доходов не имею": бросивший лишний рот в виде дочери Козловский прилип к Акиньшиной

"Никаких доходов не имею": бросивший лишний рот в виде дочери Козловский прилип к Акиньшиной
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Козловский не выдержал обвинений.

В последнее время вокруг российского актера Данилы Козловского ходит много нелицеприятных слухов. Обычно он старается не комментировать их, но на этот раз не выдержал. Недавно Виталий Бородин написал на Козловского жалобу в прокуратуру и обвинил его в "предательстве Родины". СМИ моментально растиражировали новость. Козловский не стал терпеть критику и опроверг все обвинения.

"Я никуда не уезжал из своей страны… никаких доходов, кроме российских, я не имею", – заявил Козловский.

Однако тут же он опроверг свои собственные слова и отметил, что один раз слетал в США в перерыве между спектаклями Петербуржского Малого драматического театра.

Также он отметил, что в США у него живет дочь, которую он хочет видеть, что считает вполне нормальным. В заключение актер добавил, что не имеет никакого гражданства кроме российского.

Напомним, в январе этого года Данила Козловский засветился вместе с Оксаной Акиньшиной в Третьяковской галерее. Актеры не стеснялись и не пытались скрывать свою близкую дружбу, нежно ворковали и даже обнимались. Фото их романтического свидания попало в интернет. Судя по тому, что дочь Козловского живет в США, то фактически, можно сказать, что бросивший лишний рот за океаном актер прилип к кошельку Акиньшиной.

14 апреля 2023, 21:57
Данила Козловский. Фото: Anatoly Lomokhov/ Global Look Press/ Globallookpress.com
Телеграм-канал Данилы Козловского• Требует проверки

Фоторепортаж

Стильный брат затмил Козловского

Данила Козловский и его старший брат Егор сделали доброе дело для тысяч детишек: выпустили "Азбуку 2.0" – интерактивный букварь с дополненной реальностью.
Родственник знаменитого актера стал продюсером, автором и создателем книги. На презентации Егор предстал перед репортерами во всем блеске: он был гладко выбрит и стильно одет.
Некоторые отметили, что Егор даже затмил небритого и меланхоличного Данилу.
Данила улыбался, только когда общался с детьми.
Козловский-младший помог старшему брату с пиаром его творения и озвучил раздел с буквой "Я" – Ягуар.
Актриса Ирина Лачина подарила свой голос букве "К" – Козел.
Певица, победительница первого сезона шоу "Голос" Дина Гарипова озвучила букву "Т" – Тигр.
Данила с удовольствием общался с детьми. Намного охотнее, чем с журналистами.
Козловский даже порисовал немного с маленькими гостями презентации.
Данила принял участие в мастер-классе, который провела для подопечных Фонда "Б.Э.Л.А. - дети-бабочки" художник Софья Ускова.
На презентации детям были подарены Азбуки, а создатели проекта оставили всем желающим автографы.
Егор озвучил в своей интерактивной книге букву "А"- Акула.

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