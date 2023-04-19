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Среда 19 апреля

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"Душа болит": У сильно сдавшей в Израиле Пугачевой отобрали детей

"Душа болит": У сильно сдавшей в Израиле Пугачевой отобрали детей
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Момент прощания Аллы Пугачевой с наследниками сняли на видео.

Вот уже год как Примадонна находится за границей. Вместе с мужем и детьми она перебралась в Израиль. Изначально певица говорила, что уезжает за границу, чтобы подлечиться. Однако в итоге поклонники стали замечать, что Алла Пугачева сильно сдала.

Не так давно в Сеть попали кадры, которые ужаснули фанатов. Артистка, которая всегда выходит в свет красавицей, появилась на мероприятие со шрамом под глазом. Также народ заметил, что руки у певицы опухли. Люди забили тревогу, а сама Примадонна не стала комментировать изменения во внешности.

Здоровье – это не единственное, из-за чего переживают поклонники. Многих задевает то, что Алла Пугачева слишком часто остается без мужа, который то и дело отправляется в гастроли. Ясно, что в такие моменты забота о наследниках ложится на ее плечи. А ведь она, стоит напомнить, уже не так молода.

Что уж говорить, Максим Галкин* не соизволил вернуться даже в день рождения жены. К счастью, супруги наконец-то воссоединились. Идиллию в семье показал на своей странице юморист, засняв проводы детей в школу, сообщает РИА ФАН. Если в отсутствие мужа Примадонна отправляла на учебу Лизу и Гарри сама, то на этот раз детей у нее отобрали – Максим Галкин*, который лично вел их до самых ворот.

В комментариях злые языки вместо того, чтобы восхититься кадрами, принялись напоминать супругам о том, чего лишились, покинув Россию.

"Эх, прям душа болит за замок, который строил Максим для семьи", – написал кто-то под постом мужа Аллы Пугачевой.

* – признан иноагентом по решению Минюста РФ.

19 апреля 2023, 15:00
Алла Пугачева. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
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Фоторепортаж

"Куда дели настоящую Пугачеву?": Вместо Примадонны выводят в свет одобренных двойников

Наталья Буйницкая. Фото: Социальные сети
Алла Пугачева. Фото: Социальные сети
Алла Пугачева. Фото: Gennadii Usoev / Russian Look / www.globallookpress.com
Алла Пугачева. Фото: Gennadii Usoev / Russian Look / www.globallookpress.com
Алла Пугачева. Фото: Anatoly Lomohov / Russian Look / www.globallookpress.com
Алла Пугачева. Фото: Gennadii Usoev / Russian Look / www.globallookpress.com

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