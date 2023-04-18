"Простите, что оставила страну!": Сбежавшая от тирана Галкина* Пугачева возвращается в Россию

Простят ли Аллу Пугачеву на родине?

Вот уже год Примадонна проводит время в Израиле. Говорят, что уехала она туда с семьей с концами, потому что уже успела получить гражданство другой страны. Некоторые поклонники в отъезде артистки винят ее мужа, который своими антироссийскими шутками навлек беду на жену: мол, она как верная спутница не бросила супруга, когда иного выхода как уехать не было.

Увидеть певицу на родине россияне уже отчаялись. Однако, читая последний пост Яны Поплавской, кажется, что напрасно. "Красная шапочка" уверена, что артистка еще вернется домой, и для этого, мол, уже готовится почва. Она заметила, что в последнее время представители отечественного шоу-бизнеса стали защищать Примадонну, а сама она не дает скандальных интервью и лишь время от времени отвечает на обидные колкости.

Яна Поплавская в своем микроблоге представила свою версию развития событий, в которой сбежавшая от "шута-тирана" Алла Пугачева возвращается в Россию. По ее мнению, певица начнет публично говорить, что не разделяет ненависти мужа к родине, а потому приняла решение о разводе.

"Просите россияне, что оставила страну в такой тяжелый час. И спеть могу, чтобы свою вину загладить!", – выдумала возможную реплику артистки Яна Поплавская.

Примадонна будет уверять публику, что была обманута супругом. И из-за этого, мол, ее не будут судить соотечественники, а наоборот бросятся жалеть. Но это лишь прогноз актриса, а вернется ли на самом деле Алла Пугачева, покажет время.

* – признан иноагентом по решению Минюста РФ.

