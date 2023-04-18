Назло бывшему: раскрасневшаяся Муцениеце показала упругую грудь и тугие трусики

Агата Муцениеце пошла вразнос прямо перед родами новой жены своего бывшего.



Спектакль "Абсолютно другая нага" вновь отгремел в московском театре Crave. Главную роль в нем исполняет актриса Агата Муцениеце, которая, судя по всему, стала чувствовать себя гораздо более раскрепощенно.

И, если во время премьерного спектакля зрители остались недовольны тем, что распахнувшаяся халат Агата осталась в белье, то теперь голодным критикам придраться будет не к чему. Ведь раскрасневшаяся от танцев, эмоций и помады Агата смело сбросила с себя накидку и показала со сцены упругую грудь и тугие трусики.

Но все было, разумеется, в рамках приличия: ареолы грудей Агаты Муцениеце были прикрыты круглыми клеевыми накладками, которые спрятали самое сокровенное. Осталась у зрителей возможность лишь наблюдать за восхитительной фигурой актрисы и ее стоячим бюстом, по которым и не скажешь, что дома ее ждут двое детей.





Впрочем, это не единственный триумф Муцениеце за последние дни. Как сообщают СМИ, ей все-таки удалось выписать экс-супруга из их некогда совместной городской квартиры. Сделала Агата Муцениеце это, как полагают некоторые, назло бывшему, чтобы лишить Павла Приличного и Зепюр Брутян возможности прописать в этом жилище своего будущего ребенка.