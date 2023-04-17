Главное из мира шоу-бизнеса: проект "На днях" Тесты Подробности состояния Костомарова Игры Сонник

Топ новостей недели

Ангельский лик на гранитном камне: тело покинувшей нас Цымбалюк-Романовской предали земле
4 года борьбы с раком: дочь показала Заворотнюк-старшую без прикрас
"Другого выхода нет": Галкин выступил в поддержку спецоперации
Взявший Костомарова врач объявил роковой финал: Увеличение гангрены
партнеры
Понедельник
17 апреля
Лента новостей
14:00
"Давай, завязывай!": Эрнст отчитал припавшую к рюмке и сигаретам Пересильд
13:42
Тридцать человек на место: Эрнста приняли в клуб космонавтов
13:20
"Рекорд по количеству мужчин": женатый Воля сунул орган в трусики Волочковой
13:00
Не знаем такую певицу: сбежавшую в Израиль жену иноагента Пугачеву предали анафеме в эфире
12:40
"Все ясно без слов": Басков обсосал манящий ротик раздразнившей его Успенской
12:20
"Мы вместе": 75-летний Алибасов проводит ночи с молодой домработницей
12:00
Сделала дело: вдова Этуша присела под деревце прямо у могилы мужа
11:46
Цены на отдых в Турции взлетели на 20-25%
11:20
"Все обалдели": Совратившая Николаева Королева вышла с пузом из-за минутной близости
11:00
Приличное жилье по бюджетным ценам: куда поехать летом на море
10:40
Умерла звезда фильма "Обитаемый остров"
10:20
Алла, найди врача в Израиле: изуродованный пластикой любимчик ищет помощи у Пугачевой
10:02
"Жизнь дала трещину": Галкин* разрушил семью в день рождения Пугачевой
09:40
Мумию неизвестной женщины обнаружили на крыльце дачи под Петербургом
09:20
"Тяжело переживают": Потеря Костомарова после долгой борьбы потрясла семью
09:06
Какие страны готовы отказаться от доллара – список
08:40
Турция: 11 необычных и пугающих вещей
08:20
Тест: каких "очкариков" из советского кино вы знаете?
08:00
Чем опасна ринопластика?
06:08
Овсяное печенье с ягодами: рецепт от Юлии Ковальчук
04:15
Растим в себе здоровый эгоизм! 5 советов от психолога
02:08
Как хирурги наживаются на пациентах в Инстаграм*
00:01
"Втыкает свой хоботок": подцепившая юнца 62-летняя Малышева предалась отдыху на природе
22:10
Звезда "Битвы экстрасенсов" о порче и проклятии: Не стоит воспринимать магию как шутку
20:06
Не только Костомаров: кому из звезд ампутировали ноги
18:37
Ничего святого: Встреча детей с обрубленным Костомаровым привела к жуткой грызне
17:23
SHAMAN свалился пластом после новости о раке: Не могу
16:46
"Ух и страшнючая": свежее фото Пугачевой без ретуши всполошило народ
16:06
Адское пламя охватило лицо кричащей Долиной: Тронуло мгновенно
15:21
"Я ее люблю": бывший увел Кудрявцеву у мужа после драки
13:39
"Тьфу, срамота!": сбросившая халат Волочкова поздравила россиян с Пасхой в трусах
12:46
"До слез": совместный хит Пугачевой и Урганта вызвал у публики истерику
12:25
"Просто кошмар": молодая жена Диброва потеряла ребенка
11:28
Вот и все: загулявший на стороне Прилучный бросил жену с малышом
11:08
"Невозможно молчать": вышвырнутая Меган Маркл ляпнула об измене принца Гарри
08:19
Прорыв в медицине: российскими учеными найден метод диагностики рака мозга
06:34
Куда сейчас вкладывать деньги: советы бизнесмена
04:30
Откуда берутся лишние килограммы – пять неочевидных причин
02:19
Причина остаться
00:00
Пасха 2023: традиции и запреты в праздник 16 апреля
22:04
Сказка в закоулках реальности: музей под открытым небом в столице Марий Эл
20:09
Ефремов о загремевшей в психушку Лолите: Из такого не выбраться
19:40
Алчный Малахов спутался с беглецом Милохиным ради наживы
18:20
"Просят и молят": раскрыт истинный мотив Урганта после слов о возвращении на Первый канал
18:00
"Ничем не могу помочь": раскрывшая душу Орбакайте отлетела после удара наотмашь
17:00
Королева умерла: Пугачеву столкнули в пропасть с высокого пьедестала
16:21
Настроение прекрасное: стало известно о местонахождении сбежавшей из России Королевой
16:06
Семенович отказалась носить нижнее белье: Все продувает
15:10
Оголившаяся Муцениеце похвасталась роскошным особняком
14:12
"Особенно неожиданно": подробности тайного разговора Костомарова и Навки всплыли в Сети
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

SHAMAN свалился пластом после новости о раке: Не могу
Ефремов о загремевшей в психушку Лолите: Из такого не выбраться
"Тьфу, срамота!": сбросившая халат Волочкова поздравила россиян с Пасхой в трусах
Ничего святого: Встреча детей с обрубленным Костомаровым привела к жуткой грызне
Адское пламя охватило лицо кричащей Долиной: Тронуло мгновенно
"Невозможно молчать": вышвырнутая Меган Маркл ляпнула об измене принца Гарри
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35
Шоу-бизнес
Не знаем такую певицу: сбежавшую в Израиль жену иноагента Пугачеву предали анафеме в эфире

Не знаем такую певицу: сбежавшую в Израиль жену иноагента Пугачеву предали анафеме в эфире

Какой бесславный конец ждал Народную артистку СССР!
прочитано 868 раз

В годы оные день рождения Аллы Пугачевой отмечался на всероссийском уровне. В эфире центральных каналов с утра шли посвященные ей сюжеты и документальные фильма, демонстрировались ее концерты и фильмы с участием Примадонны. В студиях популярных шоу собирались ее друзья и родственники, чтобы слагать осанны, петь оды и лить елей.

ПО ТЕМЕ

Алла, найди врача в Израиле: изуродованный пластикой любимчик ищет помощи у Пугачевой

 Алла Борисовна Пугачева

Алла Борисовна Пугачева певица

Теперь все изменилось...

Накануне присоединения к России новых территорий жена иностранного агента Алла Пугачева вместе с детьми Лизой и Гарри из аэропорта бизнес-авиации Внуково-3 частным бортом улетела на Землю Обетованную. Некогда главная российская певица пополнила ряды миллиона выходцев из нашей страны. Израильское гражданство и синий паспорт "даркон" Народная артистка Советского Союза Алла Пугачева получила в Иерусалиме 22 мая.

С тех ее песни исчезли из российского радиоэфира. И ни один телеканал не вспомнил, что есть такая певица – в эфире не было ни слова про день рождения некогда главной певицы страны. Пугачеву попросту предали анафеме и забвению. Мол, не знаем такую певицу, не было и нет ее.

Илья Резник, который написал для Аллы Пугачевой более 40 песен, серьезно потерял в финансах от того, что эти композиции больше не звучат в эфире. "У меня резко упали авторские отчисления, – пожаловался поэт "Дни.ру". – Прежде мы с женой могли содержать наш детский театр, а сейчас сил нет".

Фото: Дни.ру
Автор: 17 апреля 2023, 13:00 Источник: "Дни.ру" ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Праздник во фронтовом блиндаже: в "огоньках" нашли замену Пугачевой и Ротару, поглумились над Фриске и пошутили про патриотизм

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

"Тьфу, срамота!": сбросившая халат Волочкова поздравила россиян с Пасхой в трусах

Анастасия Волочкова не стыдится своего тела
Шоу-бизнес

Вот и все: загулявший на стороне Прилучный бросил жену с малышом

Павел Прилучный смылся из дома

Шоу-бизнес

Ничего святого: Встреча детей с обрубленным Костомаровым привела к жуткой грызне

Три месяца Роман Костомаров не видел сына и дочь
Шоу-бизнес

"Втыкает свой хоботок": подцепившая юнца 62-летняя Малышева предалась отдыху на природе

Опытная Елена Малышева вовсю наслаждается возрастом

Гороскоп

Гороскоп любви: как разные знаки зодиака чувствуют конец отношений
"Катаклизмы и потрясения": астролог объявил о бедах человечества в 2023 году
Гороскоп на неделю с 27 марта по 2 апреля 2023 года
Гороскоп на неделю с 20 по 26 марта 2023 года

Здоровье

Чем опасна ринопластика?
Как хирурги наживаются на пациентах в Инстаграм*
Прорыв в медицине: российскими учеными найден метод диагностики рака мозга
Гастрит: как питаться при воспалении слизистой желудка

Спорт

Боец Селиванов объявил о завершении карьеры из-за проблем с сердцем
Скончался известный советский фигурист и олимпийский чемпион Александр Горшков
Кровавое пятно на льду: задетая коньком распоротая Тотьмянина повторила страшную судьбу Бережной
Беда откуда не ждали: олимпийскую чемпионку Валиеву вышвырнули как мусор

Регионы

Для школьников Энергодара открылся первый "Атомкласс"
Атомщики отремонтировали плавательный бассейн в Энергодаре
"Росатом" реализует в Ульяновской области проект в сфере ветроэнергетики
Под Новосибирском при пожаре в частном доме погибли 2 человека
© 2015-2023 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+