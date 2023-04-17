Какой бесславный конец ждал Народную артистку СССР!

В годы оные день рождения Аллы Пугачевой отмечался на всероссийском уровне. В эфире центральных каналов с утра шли посвященные ей сюжеты и документальные фильма, демонстрировались ее концерты и фильмы с участием Примадонны. В студиях популярных шоу собирались ее друзья и родственники, чтобы слагать осанны, петь оды и лить елей.

Теперь все изменилось...

Накануне присоединения к России новых территорий жена иностранного агента Алла Пугачева вместе с детьми Лизой и Гарри из аэропорта бизнес-авиации Внуково-3 частным бортом улетела на Землю Обетованную. Некогда главная российская певица пополнила ряды миллиона выходцев из нашей страны. Израильское гражданство и синий паспорт "даркон" Народная артистка Советского Союза Алла Пугачева получила в Иерусалиме 22 мая.

С тех ее песни исчезли из российского радиоэфира. И ни один телеканал не вспомнил, что есть такая певица – в эфире не было ни слова про день рождения некогда главной певицы страны. Пугачеву попросту предали анафеме и забвению. Мол, не знаем такую певицу, не было и нет ее.

Илья Резник, который написал для Аллы Пугачевой более 40 песен, серьезно потерял в финансах от того, что эти композиции больше не звучат в эфире. "У меня резко упали авторские отчисления, – пожаловался поэт "Дни.ру". – Прежде мы с женой могли содержать наш детский театр, а сейчас сил нет".

