Оголившаяся Муцениеце похвасталась роскошным особняком

Агата Муцениеце упорно трудилась ради особняка за 20 миллионов.



После развода с Павлом Прилучным Агата Муцениеце осталась с детьми в их московской квартире. Павел же забрал себе загородный дом, который позднее продал, а на вырученные средства купил имение, в котором ныне и проживает со своей второй супругой Зепюр Брутян.

Агата Муцениеце решила от бывшего мужа не отставать и начала работать усерднее, чтобы также приобрести себе дом в Подмосковье. Результатом ее упорной работы стал участок земли в охраняемом коттеджном поселке, который обошелся актрисе в 20 миллионов рублей.

После окончания ремонта Агата Муцениеце похвасталась роскошным особняком и его интерьерами в личном блоге "Честные будни", который она ведет на Youtube. Огромная панорамные окна, терраса и множество комнат – теперь ей и детям есть, где разгуляться.

Кадр из ролика Агаты Муцениеце

Кадр из ролика Агаты Муцениеце

Подметила актриса и то, что доделать осталось ванную комнату, кухню, а также облагородить внутренний двор. Но, судя по занятости Агаты, для нее эти солидные траты не станут неподъемными. Если судить лишь по стоимости билетов на шоу "Абсолютно нага", в котором женщина начала выступать совсем недавно, гонорары оголившаяся Агата Муцениеце получает неплохие.