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“Невозможно молчать”: вышвырнутая Меган Маркл ляпнула об измене принца Гарри

“Невозможно молчать”: вышвырнутая Меган Маркл ляпнула об измене принца Гарри
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Меган Маркл и принц Гарри решили расстаться.

Накануне коронации Карла III герцоги Сассекские стояли перед сложным выбором: сохранить лицо, имитируя семейную идиллию, или все-таки разойтись. После стольких лет брака в этот кризисный период Меган Маркл оставила принца Гарри, будучи гордой и впечатлительной.

Однажды королевская семья фактически вышвырнула ее из дворца, не желая мириться с выбором внука Елизаветы II. Уставший от скандалов принц Гарри встал грудью за любимую, что привело к еще большему разладу с родственниками. Герцог Сассекский изменил интересам королевства в угоду хитрой американки, которая сделала его счастливым.

В сложившейся ситуации Меган Маркл не могла не расстаться с принцем Гарри на период коронации. согласно официальным данным, церемонию муж посетит без нее. Очевидно, что герцогиня Сассекская и королевская семья Британии не готовы к примирению.

Британские эксперты, анализирующие отношения в Букингемском дворце, уверены, что в отсутствие супруга Меган Маркл займется ответственным делом. Якобы она возобновит карьеру, ибо закрыла блог после того, как в 2017 году обручилась с принцем Гарри. В то время считалось, что она зарабатывала до 60 тысяч фунтов стерлингов в год на рекламе.

После того, как знаменитость горячо ляпнула об измене принца Гарри интересам королевской семьи, обещественный интерес к герцогине взлетел. А это значит, что у Меган Маркл есть все шансы получать приличный доход за счет популярности.

"История Меган и Гарри выходит далеко за рамки Британии и Содружества государств. Для них невозможно молчать", — объяснил пиар-специалист Марк Борковски.

16 апреля 2023, 11:08
Меган Маркл и принц Гарри. Фото: PPE/face to face/www.globallookpress.com
The Mirror✓ Надежный источник

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