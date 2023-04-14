Теперь официально: Букингемский дворец объявил о расставании принца Гарри и Меган Маркл

Принц Гарри предпочел семью и бросил интриганку Меган Маркл.

В последнее время ходят слухи о том, что в браке герцогов Сассекских не все гладко. Инсайдеры сообщали, что супруги якобы уже приняли решение о разводе, однако на публике делают вид, что все в порядке. При этом принц Гарри и Меган Маркл от комментариев на этот счет отказываются.

Многие британцы винят в семейном разладе именно актрису, мол, она-то и рассорила мужа с родней. Действительно, в последние годы сын принцессы Дианы не вхож в Букингемский дворец, а на важных мероприятия его приглашать члены монаршей семьи не горят желанием. Однако новоиспеченный король Англии Карл III расчувствовался и заявил, что хочет видеть своего младшего сына на коронации.

После этого народ гадал: появится ли принц Гарри на мероприятии и будет ли с ним рядом Меган Маркл? Ходили слухи, что ради своего приезда в Великобританию герцог Сассекский требовал извинений от родственников, а также право стоять с ними рядом на коронации. В обоих случаях он получил отказ, что наводило на мысль о том, что домой он все же не вернется.

Теперь точка в этом вопросе поставлена официально, ведь Букингемский дворец сделал заявление. Во-первых, он сообщил, что сын принцессы Дианы будет. А во-вторых, он объявил о расставании принца Гарри и Меган Маркл на время коронации.

"Герцогиня Сассекская останется в Калифорнии с принцем Арчи и принцессой Лилибет", – говорится в заявлении дворца.

