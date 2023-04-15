Сколько волка не корми: Прилучный вернулся к эскортницам накануне рождения ребенка

Павел Прилучный взялся за старое.



Ни для кого не секрет, что рождение долгожданного ребенка приносит с собой множество финансовых трат. Как никто другой это понимает Павел Прилучный, который уже воспитывает двоих детей вместе со своей бывшей женой Агатой Муцениеце.

Именно поэтому так много времени актер уделяет съемкам в кино. Сколько волка не корми, как говорится...

На днях стартовал второй сезон сериала "Жизнь по вызову", в котором Павел исполнил главную роль – хозяина элитного борделя. Таким образом, Павел Прилучный вернулся к эскортницам накануне рождения ребенка.

Но и о выполнении отцовских обязанностей в отношении старших детей Павел Прилучный не забывает: регулярно составляет ребятам компанию в походах по развлекательным центрам и кружкам. Часто он также приглашает сына и дочь провести время в его доме вместе с беременной женой Зепюр Брутян.

К слову, Павел и Зепюр с детьми дома не сидят, а часто отправляются на прогулки. Например недавно подписчики звездной пары видели то, как трогательно дети Павла Прилучного заботятся о его беременной супруге: помогают ей выгуливать собак.