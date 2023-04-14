Лицо опухло: Прилучный изводит молодую жену на последних сроках беременности

Жена Павла Прилучного плохо выглядит.

После громкого развода с Агатой Муцениеце актер смог обрести семейное счастье. Он женился на молодой коллеге по творческому цеху. А а через пару месяцев поползи слухи о том, что новая жена Павла Прилучного ждет ребенка.

Супруги ни разу не комментировали эту информацию, однако сама Зепюр Брутян дала поклонникам понять, что действительно ждет ребенка. Пару раз в ее микроблоге мелькали кадры, на которых она запечатлена с огромным пузом. По размеру живота, к слову, фанаты сделали вывод, что девушка находится на последних сроках беременности.

Тем не менее, во время общения с публикой супруга Павла Прилучного продолжает делать вид, будто никакой беременности нет. Например, на днях она опубликовала ролик, снятый в спортивном зале. На нем, как пишет РИА ФАН, видно, что лицо звезды опухло. При этом сама она объяснила изменения во внешнем виде банальным недосыпом.

Зепюр Брутян пожаловалась поклонникам на то, что едва не проспала тренировку. "Павел уже вовсю тренируется", – сообщила звезда, дав понять, что ее супруг пришел в зал вовремя. Он, к слову, тоже опубликовал ролик в соцсетях, похваставшись, что с возлюбленной продолжает бегать и готовить тело к лету.

Судя по всему, актер изводит молодую супругу – лишает ее покоя, позволяя ходить в зал. А ведь мог бы настоять на покое! Однако, если учитывать отцовский опыт Павла Прилучного, он точно уверен в том, что легкие нагрузки его беременной жене не навредят.

